Фотограф показав магічні світлини кривавого місяця над Луцьком
Сьогодні, 09:12
Луцький фотограф Віктор Чухрай зазнімкував рідкісне астрономічне явище - кривавий місяць.
Світлини він опублікував на своїй сторінці у Facebook.
"Хто сьогодні перед північчю не заснув, той зміг побачити виставу "Феєрія небес" над Луцьком і не тільки! Вистава почалась о 22.30. і закінчилась о 1.30", - зауважив фотограф.
Наступний кривавий місяць можна буде побачити лише через 100 років.
"Хто доживе той побачить вдруге", - додав Чухрай.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Світлини він опублікував на своїй сторінці у Facebook.
"Хто сьогодні перед північчю не заснув, той зміг побачити виставу "Феєрія небес" над Луцьком і не тільки! Вистава почалась о 22.30. і закінчилась о 1.30", - зауважив фотограф.
Наступний кривавий місяць можна буде побачити лише через 100 років.
"Хто доживе той побачить вдруге", - додав Чухрай.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У місті на Волині вночі масово крадуть люки
Сьогодні, 09:40
Фотограф показав магічні світлини кривавого місяця над Луцьком
Сьогодні, 09:12
Без світла, газу і води: умови в луцькому гуртожитку
Сьогодні, 08:26
Волинян навчають заробляти на біорештках
Сьогодні, 07:15
Незвичні змагання: на Волині відбувся чемпіонат лісорубів. ВІДЕО
Сьогодні, 06:11