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Фотограф показав магічні світлини кривавого місяця над Луцьком

Фотограф показав магічні світлини кривавого місяця над Луцьком
Луцький фотограф Віктор Чухрай зазнімкував рідкісне астрономічне явище - кривавий місяць.

Світлини він опублікував на своїй сторінці у Facebook.

"Хто сьогодні перед північчю не заснув, той зміг побачити виставу "Феєрія небес" над Луцьком і не тільки! Вистава почалась о 22.30. і закінчилась о 1.30", - зауважив фотограф.

Наступний кривавий місяць можна буде побачити лише через 100 років.

"Хто доживе той побачить вдруге", - додав Чухрай.
Фотограф показав магічні світлини кривавого місяця над Луцьком
Фотограф показав магічні світлини кривавого місяця над Луцьком

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Теги: кривавий місяць, астрономія, Луцьк, Віктор Чухрай
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