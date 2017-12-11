Фотограф показав магічні світлини кривавого місяця над Луцьком

Віктор Чухрай зазнімкував рідкісне астрономічне явище - кривавий місяць.



Світлини він опублікував на своїй сторінці у Facebook.



"Хто сьогодні перед північчю не заснув, той зміг побачити виставу "Феєрія небес" над Луцьком і не тільки! Вистава почалась о 22.30. і закінчилась о 1.30", - зауважив фотограф.



Наступний кривавий місяць можна буде побачити лише через 100 років.



"Хто доживе той побачить вдруге", - додав Чухрай.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцький фотографзазнімкував рідкісне астрономічне явище - кривавий місяць.Світлини він опублікував на своїй сторінці у Facebook."Хто сьогодні перед північчю не заснув, той зміг побачити виставу "Феєрія небес" над Луцьком і не тільки! Вистава почалась о 22.30. і закінчилась о 1.30", - зауважив фотограф.Наступний кривавий місяць можна буде побачити лише через 100 років."Хто доживе той побачить вдруге", - додав Чухрай.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію