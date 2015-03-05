Повно грязюки і сміття: вокзал на Волині «окупували» торговці. ФОТО

Вокзал у Ковелі заполонили торговці, які продають продукти "з землі".Про це у Facebook написав ‎За словами чоловіка, увесь вхід до вокзалу "заблокували" торговці."На пішоходному переході, на проходах... У вокзал з сумкою зайти проблематично, бо ті "торгівки" кидаються і кричать що "я ж тут сиджу може, нє?". Патрульна поліція відсутня, грязюки повно, сміття як і зараз, так і ввечері, після них багато. Всім пофіг!" - обурився волинянин.