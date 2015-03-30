На Волині підірвали півтора десятка снарядів





У суботу, 28 липня, волинські рятувальники вилучили та знешкодили 15 боєприпасів часів Другої Світової війни, - повідомили у прес-службі УДСНС України у Волинській області.



Чотирнадцять артилерійських снарядів калібру 76, 85, 100, 122 та 152 мм та одну мінометну міну, знайдені місцевими мешканцями поблизу населених пунктів у Рожищенському, Горохівському, Іваничівському, Локачинському районах, піротехніки знешкодили на спеціально відведеному майданчику.



Прилеглі до місць виявлення території додатково обстежили.

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