На Волині обрали кращого пожежника. ВІДЕО
Сьогодні, 19:08
На обласних змаганнях визначали найсильніших пожежників Волині.
До спортивного-тренувального комплексу, що у Луцьку, з’їхалося 80 рятувальників із 20 підрозділів районів області.
Перше місце виборола 5-а Державна пожежно-рятувальна частина із Нововолинська, 2-е - у частини спеціальної пожежної техніки з Луцька, бронза — в команди з Любешова.
Цього разу захід відбувся за програмою міжнародних змагань.
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До спортивного-тренувального комплексу, що у Луцьку, з’їхалося 80 рятувальників із 20 підрозділів районів області.
Перше місце виборола 5-а Державна пожежно-рятувальна частина із Нововолинська, 2-е - у частини спеціальної пожежної техніки з Луцька, бронза — в команди з Любешова.
Цього разу захід відбувся за програмою міжнародних змагань.
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