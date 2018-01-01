На Волині обрали кращого пожежника. ВІДЕО





До спортивного-тренувального комплексу, що у Луцьку, з’їхалося 80 рятувальників із 20 підрозділів районів області.



Перше місце виборола 5-а Державна пожежно-рятувальна частина із Нововолинська, 2-е - у частини спеціальної пожежної техніки з Луцька, бронза — в команди з Любешова.



Цього разу захід відбувся за програмою міжнародних змагань.





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