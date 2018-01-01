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На Волині обрали кращого пожежника. ВІДЕО

На Волині обрали кращого пожежника. ВІДЕО
На обласних змаганнях визначали найсильніших пожежників Волині.

До спортивного-тренувального комплексу, що у Луцьку, з’їхалося 80 рятувальників із 20 підрозділів районів області.

Перше місце виборола 5-а Державна пожежно-рятувальна частина із Нововолинська, 2-е - у частини спеціальної пожежної техніки з Луцька, бронза — в команди з Любешова.

Цього разу захід відбувся за програмою міжнародних змагань.


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Теги: конкурс, пожежники
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