«Він обзивався», - Саганюк про поетичний інцидент у Володимирі

Петро Саганюк заявив, що активіст Дмитро Сербій, який розказав вірш Шевченка на святкуванні Дня Володимира, обзивав людей.



Про це він заявив у коментарі інтернет-виданню



«Я не хочу це коментувати. Я глибоко шаную Шевченка і те що він (Дмитро Сербій - ред.) продекламував, але в кінці він обзивав людей. Я йому казав, що обзивати людей йому ніхто не дав права. Хто він такий?» - каже Петро Саганюк.



Після сказаного міський голова відмовився продовжувати розмову на цю тему та перервав зв'язок.



Нагадаємо, під час офіційного святкування Дня міста Володимира-Волинського, коли святкували 1030 річницю, священики і парафіяни УПЦ МП покинули святкові заходи у Володимирі-Волинському через Дмитра Сербія, який зачитав вірш «І мертвим, і живим, і ненародженим…»



Згодом, Дмитро Себій, а також люди, які його підтримують написали очільникові Володимира-Волинського офіційну заяву, у якій просять Саганюка пояснити ситуацію і своє до неї ставлення.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мер Володимира-Волинськогозаявив, що активіст, якийна святкуванні Дня Володимира, обзивав людей.Про це він заявив у коментарі інтернет-виданню Волинь24 «Я не хочу це коментувати. Я глибоко шаную Шевченка і те що він (Дмитро Сербій - ред.) продекламував, але в кінці він обзивав людей. Я йому казав, що обзивати людей йому ніхто не дав права. Хто він такий?» - каже Петро Саганюк.Після сказаного міський голова відмовився продовжувати розмову на цю тему та перервав зв'язок.Нагадаємо, під час офіційного святкування Дня міста Володимира-Волинського, коли святкували 1030 річницю, священики і парафіяни УПЦ МП покинули святкові заходи у Володимирі-Волинському через Дмитра Сербія, який зачитав вірш «І мертвим, і живим, і ненародженим…»Згодом, Дмитро Себій, а також люди, які його підтримують написали очільникові Володимира-Волинського офіційну заяву, у якій просять Саганюкаі своє до неї ставлення.

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