Біля РАЦСу в Луцьку знову розлилося «озеро». ВІДЕО
31 липень, 23:41
Через сильну зливу, яка виникла в Луцьку ввечері 31 липня, затопило проспект Соборності неподалік від перехрестя із проспектом Молоді.
Про це повідомляють очевидці.
Увечері 31 липня у Луцьку прокотилася сильна злива з громом та блискавками. У результаті на перехресті проспектів Молоді та Соборності поблизу РАЦСу традиційно виникло озеро, оскільки зливна каналізація не впоралася з великою кількістю води.
«Рівень води – вище колеса тролейбуса», - зазначила лучанка.
Дехто з водіїв таки наважується подолати «штучну водойму». Щоправда, таких сміливців небагато.
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Про це повідомляють очевидці.
Увечері 31 липня у Луцьку прокотилася сильна злива з громом та блискавками. У результаті на перехресті проспектів Молоді та Соборності поблизу РАЦСу традиційно виникло озеро, оскільки зливна каналізація не впоралася з великою кількістю води.
«Рівень води – вище колеса тролейбуса», - зазначила лучанка.
Дехто з водіїв таки наважується подолати «штучну водойму». Щоправда, таких сміливців небагато.
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