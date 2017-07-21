Біля РАЦСу в Луцьку знову розлилося «озеро». ВІДЕО





Про це повідомляють очевидці.



Увечері 31 липня у Луцьку прокотилася сильна злива з громом та блискавками. У результаті на перехресті проспектів Молоді та Соборності поблизу РАЦСу традиційно виникло озеро, оскільки зливна каналізація не впоралася з великою кількістю води.



«Рівень води – вище колеса тролейбуса», - зазначила лучанка.



Дехто з водіїв таки наважується подолати «штучну водойму». Щоправда, таких сміливців небагато.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Через сильну зливу, яка виникла в Луцьку ввечері 31 липня, затопило проспект Соборності неподалік від перехрестя із проспектом Молоді.Про це повідомляють очевидці.Увечері 31 липня у Луцьку прокотилася сильна злива з громом та блискавками. У результаті на перехресті проспектів Молоді та Соборності поблизу РАЦСу традиційно виникло озеро, оскільки зливна каналізація не впоралася з великою кількістю води.«Рівень води – вище колеса тролейбуса», - зазначила лучанка.Дехто з водіїв таки наважується подолати «штучну водойму». Щоправда, таких сміливців небагато.

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