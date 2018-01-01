На Волині найбільше не сподобалося, як літають «євробляхи», - Савченко

Голова Волинської обласної держадміністраціїрозповів, що на Волині його вразило, як «ганяють» водії на автівках на іноземній реєстрації.Про це йшлося 1 серпня під час нарада у голови облдержадміністрації щодо посилення контролю на автошляхах області за вантажними та пасажирськими перевезеннями.«Мені найгірше що не сподобалося на Волині, це як літають «євробляхи». В Києві вони так не літають. Це ще ті гонщики», - зауважив голова ОДА. Він розповів, що був свідком, коли такі водії «пролітали на червоний». Тому, коли, мовляв, стоїш на світлофорі, вже не дивишся на сигнал, а на те, аби такий шалений водій не вискочив десь збоку.«А ми ніде взагалі не говоримо про «євробляхи», а їх вже треба було зупинити сотні», - додав голова ОДА. Тому він зауважив, що треба це питання врегулювати, та знайти управу на таку поведінку.За його словами, у Запорізькій області такі автівки просто зупиняли та реєстрували. Тож , можливо, варто взяти на митниці списки таких машин.Натомість заступник начальника управління патрульної поліціїзауважив, що питання б вирішували, якби був дієвий механізм. Окрім того, наприклад, у Луцьку, потужностей штрафмайданчика не вистачає на всіх порушників.«Ми будемо шукати заходи впливу на цю ситуацію. Пізніше повернемося до цього», - підсумував посадовець.