На Волині найбільше не сподобалося, як літають «євробляхи», - Савченко
Сьогодні, 10:48
Голова Волинської обласної держадміністрації Олександр Савченко розповів, що на Волині його вразило, як «ганяють» водії на автівках на іноземній реєстрації.
Про це йшлося 1 серпня під час нарада у голови облдержадміністрації щодо посилення контролю на автошляхах області за вантажними та пасажирськими перевезеннями.
«Мені найгірше що не сподобалося на Волині, це як літають «євробляхи». В Києві вони так не літають. Це ще ті гонщики», - зауважив голова ОДА. Він розповів, що був свідком, коли такі водії «пролітали на червоний». Тому, коли, мовляв, стоїш на світлофорі, вже не дивишся на сигнал, а на те, аби такий шалений водій не вискочив десь збоку.
«А ми ніде взагалі не говоримо про «євробляхи», а їх вже треба було зупинити сотні», - додав голова ОДА. Тому він зауважив, що треба це питання врегулювати, та знайти управу на таку поведінку.
За його словами, у Запорізькій області такі автівки просто зупиняли та реєстрували. Тож , можливо, варто взяти на митниці списки таких машин.
Натомість заступник начальника управління патрульної поліції Дмитро Хмарук зауважив, що питання б вирішували, якби був дієвий механізм. Окрім того, наприклад, у Луцьку, потужностей штрафмайданчика не вистачає на всіх порушників.
«Ми будемо шукати заходи впливу на цю ситуацію. Пізніше повернемося до цього», - підсумував посадовець.
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Про це йшлося 1 серпня під час нарада у голови облдержадміністрації щодо посилення контролю на автошляхах області за вантажними та пасажирськими перевезеннями.
«Мені найгірше що не сподобалося на Волині, це як літають «євробляхи». В Києві вони так не літають. Це ще ті гонщики», - зауважив голова ОДА. Він розповів, що був свідком, коли такі водії «пролітали на червоний». Тому, коли, мовляв, стоїш на світлофорі, вже не дивишся на сигнал, а на те, аби такий шалений водій не вискочив десь збоку.
«А ми ніде взагалі не говоримо про «євробляхи», а їх вже треба було зупинити сотні», - додав голова ОДА. Тому він зауважив, що треба це питання врегулювати, та знайти управу на таку поведінку.
За його словами, у Запорізькій області такі автівки просто зупиняли та реєстрували. Тож , можливо, варто взяти на митниці списки таких машин.
Натомість заступник начальника управління патрульної поліції Дмитро Хмарук зауважив, що питання б вирішували, якби був дієвий механізм. Окрім того, наприклад, у Луцьку, потужностей штрафмайданчика не вистачає на всіх порушників.
«Ми будемо шукати заходи впливу на цю ситуацію. Пізніше повернемося до цього», - підсумував посадовець.
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Коментарі 1
А з яких пір за порушення ПДР потрібно як ви кажете дієвий механізм. Повідкривайте очі своїм патрульним щоб вони почали бачити ці порушення. А євробляха сама не їде є водій.Тут і на українській реєстрації чудять дай боже. Цікаво коли останній раз оформили за пянку водія наприклад який виходить ввечері в пятницю з ресторації КУРІНЬ чи скажем образно з КОЗАЧОЇ ЛЕВАДИ.А вони всі там пють загляньте коли небуть, зупиніть авто яке почне рух від цих закладів.
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