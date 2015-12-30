Все для розваг: у селі на Волині облаштовують молодіжний центр

У селі Несвіч Луцького району обладнують сучасний молодіжний центр, де місцева молодь зможе цікаво проводити дозвілля.Про це 2 серпня розповів директор СГПП «Несвіч»«Будуть комп’ютери, ігри – настільний футбол, теніс, більярд, бібліотека така, аби почитати щось цікаве», - розповів аграрій.За його словами, центр буде шикарним. Під нього переобладнують приватну будівлю в Несвічі, куди молодь зможе безкоштовно приходити та проводити дозвілля. Центр буде розрахований на одночасне перебування 20-25 людей, дизайн розробляли у Луцьку. Облаштовують його у Несвічі, однак завітати сюди зможе молодь з усієї громади.«Щоб молодь мала куди в селі подітися», - додав Кучера. За його словами, до завершення робіт лишилося небагато, тож у листопаді центр почне функціонувати.Голова Волинської обласної державної адміністраціїзауважив, що це чудова ініціатива.«Те , що підприємець тут робить - це затримає тут молодь. Вони не їдуть до Польщі, але шукають як провести дозвілля. Це – гарний варіант, чому ні?» - мовив посадовець. Мовляв, одним із перших на що він звернув увагу при спілкуванні, були спортивні статури директора школи та господарства.«Це про щось каже? Хіба тут можуть бути недбалі учні, або хто такий, хто курить за рогом? Я думаю, якщо тут зловлять когось із цигаркою, то він потім буде разів 30 підтягуватися щодня, поки школу не закінчать», - пожартував посадовець.