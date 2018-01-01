Волинським дитбудинком, у якому нібито домагалися дітей, займеться прокуратура

Маневицька місцева прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом застосування фізичного насилля до дітей у дитбудинку, що у селищі Рожище.Про це повідомили у прес-службі прокуратури області.Нагадаємо, така інформація стала відома 2 серпня.Прокурори та слідчі проводять першочергові слідчі дії, допитують осіб, які можуть бути причетні до можливого вчинення протиправних дій стосовно дітей, а також опитують вихованців притулку.Також встановили, що ще 17 травня 2018 року КЗ «Притулок для дітей служби у справах дітей Волинської обласної державної адміністрації» самовільно покинув один із неповнолітніх, проте з відповідним повідомленням щодо безвісти зниклої дитини керівництво притулку до правоохоронних органів звернулось лише 11 липня 2018 року.Таким чином, внаслідок бездіяльності посадових осіб комунальногозакладу будь-які заходи уповноваженими на те підрозділами органівНаціональної поліції щодо пошуку зниклого з притулку майже 2 місяці тому неповнолітнього не проводились.З даного приводу прокуратурою області 16 липня 2018 року головіВолинської обласної державної адміністрації скерували лист із проханням вжити заходи до усунення та недопущення аналогічних порушень у подальшому, а також вирішити питання про притягнення до відповідальності посадових осіб КЗ «Притулок для дітей служби у справах дітей Волинської обласної державної адміністрації».