Волинським дитбудинком, у якому нібито домагалися дітей, займеться прокуратура
Сьогодні, 18:13
Маневицька місцева прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом застосування фізичного насилля до дітей у дитбудинку, що у селищі Рожище.
Про це повідомили у прес-службі прокуратури області.
Нагадаємо, така інформація стала відома 2 серпня.
Прокурори та слідчі проводять першочергові слідчі дії, допитують осіб, які можуть бути причетні до можливого вчинення протиправних дій стосовно дітей, а також опитують вихованців притулку.
Також встановили, що ще 17 травня 2018 року КЗ «Притулок для дітей служби у справах дітей Волинської обласної державної адміністрації» самовільно покинув один із неповнолітніх, проте з відповідним повідомленням щодо безвісти зниклої дитини керівництво притулку до правоохоронних органів звернулось лише 11 липня 2018 року.
Таким чином, внаслідок бездіяльності посадових осіб комунального
закладу будь-які заходи уповноваженими на те підрозділами органів
Національної поліції щодо пошуку зниклого з притулку майже 2 місяці тому неповнолітнього не проводились.
З даного приводу прокуратурою області 16 липня 2018 року голові
Волинської обласної державної адміністрації скерували лист із проханням вжити заходи до усунення та недопущення аналогічних порушень у подальшому, а також вирішити питання про притягнення до відповідальності посадових осіб КЗ «Притулок для дітей служби у справах дітей Волинської обласної державної адміністрації».
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Про це повідомили у прес-службі прокуратури області.
Нагадаємо, така інформація стала відома 2 серпня.
Прокурори та слідчі проводять першочергові слідчі дії, допитують осіб, які можуть бути причетні до можливого вчинення протиправних дій стосовно дітей, а також опитують вихованців притулку.
Також встановили, що ще 17 травня 2018 року КЗ «Притулок для дітей служби у справах дітей Волинської обласної державної адміністрації» самовільно покинув один із неповнолітніх, проте з відповідним повідомленням щодо безвісти зниклої дитини керівництво притулку до правоохоронних органів звернулось лише 11 липня 2018 року.
Таким чином, внаслідок бездіяльності посадових осіб комунального
закладу будь-які заходи уповноваженими на те підрозділами органів
Національної поліції щодо пошуку зниклого з притулку майже 2 місяці тому неповнолітнього не проводились.
З даного приводу прокуратурою області 16 липня 2018 року голові
Волинської обласної державної адміністрації скерували лист із проханням вжити заходи до усунення та недопущення аналогічних порушень у подальшому, а також вирішити питання про притягнення до відповідальності посадових осіб КЗ «Притулок для дітей служби у справах дітей Волинської обласної державної адміністрації».
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