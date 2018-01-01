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Савченко провів термінову нараду у притулку, де нібито домагались дітей

Савченко провів термінову нараду у притулку, де нібито домагались дітей
Голова Волинської ОДА Олександр Савченко провів нараду у дитбудинку, що у Рожищі.

Про це повідомили на сторінці голови Волинської ОДА у Facebook.

Зазначають, що Олександр Савченко негайно виїхав на місце події та провів термінову оперативну нараду у виховному закладі за участю керівництва служб ОДА та Рожищенської РДА, ГУНП у Волинській області, представників обласної прокуратури, начальника обласного управління служби у справах дітей, керівництва Управління ювенальної превенції Нацполіції України та інших посадовців.

Під час наради прийняли рішення про звернення до Волинської обласної ради про відсторонення від виконання обов’язків директора навчального закладу Леоніда Матвійчука, а також негайне порушення кримінальної справи й внесення її до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Окрім того, дані відповідні доручення Управлінню охорони здоров’я облдержадміністрації вжити необхідних заходів по наданню медичної та психологічної допомоги постраждалим дітям.

Службі у справах дітей обласної адміністрації доручено безпосередньо брати участь в управлінні закладом на час з’ясування обставин та забезпечити цілодобове чергування робочих груп з числа представників обласної та районної адміністрацій, управління ювенальної превенції Нацполіції та інших спеціалістів для цілодобового контролю, надання допомоги дітям та унеможливлення доступу до них стороннім особам.

Також провели консультації з Омбудсменом – Людмилою Денісовою, першим заступником Міністра внутрішніх справ Сергієм Яровим та Уповноваженим Президента України з прав людини Миколою Кулебою.

Ситуація знаходиться на особистому контролі голови облдержадміністрації Олександра Савченка.

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Теги: Савченко, побиття, дитина, Рожище, скандал, дитбудинок
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