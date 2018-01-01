Савченко провів термінову нараду у притулку, де нібито домагались дітей

Голова Волинської ОДАпровів нараду у дитбудинку, що у Рожищі.Про це повідомили на сторінці голови Волинської ОДА у Facebook.Зазначають, що Олександр Савченко негайно виїхав на місце події та провів термінову оперативну нараду у виховному закладі за участю керівництва служб ОДА та Рожищенської РДА, ГУНП у Волинській області, представників обласної прокуратури, начальника обласного управління служби у справах дітей, керівництва Управління ювенальної превенції Нацполіції України та інших посадовців.Під час наради прийняли рішення про звернення до Волинської обласної ради про відсторонення від виконання обов’язків директора навчального закладу, а також негайне порушення кримінальної справи й внесення її до Єдиного реєстру досудових розслідувань.Окрім того, дані відповідні доручення Управлінню охорони здоров’я облдержадміністрації вжити необхідних заходів по наданню медичної та психологічної допомоги постраждалим дітям.Службі у справах дітей обласної адміністрації доручено безпосередньо брати участь в управлінні закладом на час з’ясування обставин та забезпечити цілодобове чергування робочих груп з числа представників обласної та районної адміністрацій, управління ювенальної превенції Нацполіції та інших спеціалістів для цілодобового контролю, надання допомоги дітям та унеможливлення доступу до них стороннім особам.Також провели консультації з Омбудсменом –, першим заступником Міністра внутрішніх справта Уповноваженим Президента України з прав людиниСитуація знаходиться на особистому контролі голови облдержадміністрації Олександра Савченка.