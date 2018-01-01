У Луцьку стартував «Бандерштат 2018». ФОТОРЕПОРТАЖ
Сьогодні, 10:48
У Луцьку розпочався дванадцятий фестиваль українського духу «Бандерштат».
Наразі «бандерштатівці» складають намети, на сценах проводять репетиції артисти.
Нагадаємо, що музичне дійство триватиме впродовж трьох днів із 3 до 5 серпня у селі Рованці, що під Луцьком. Для гостей фестивалю облаштували спеціальний міст через Стир із центрального парку міста.
На території «Бандерштату» встановили три сцени: головну, тиху та urban. Головну сцену о 17:00 відкриватиме Arlett, тиху – Atlantic Wiz, urban – Time Shadow. Загалом за день на фестивалі зіграють понад 20 артистів, а впродовж трьох днів – понад 50.
Також на «Бандерштаті» працюватиме гутіркова зона. Спікерами першого дня будуть: ветерани УПА, Зураб Аласанія, Євген Галич, Олеся Ісаюк, Максим Коцюба, Артем Галицький, Володимир Лис та Надія Гуменюк, Юрко Журавель та Андрій Садовий.
Не забули організатори й про дозвілля дітей. Для наймолодших відвідувачів дійства облаштували спеціальні намети, де вчитимуть співати, робити брелоки, намисто, листівки тощо. Наразі триває монтаж карусель.
Підкріпитися «бандерштатівці» можуть на фудкорті. На території також облаштували спеціальні душові кабінки, встановили біотуалети, а також контейнери для роздільного збору сміття. Однак, учасники фестивалю нарікають на те, що нема зони з парасольками від сонця.
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Наразі «бандерштатівці» складають намети, на сценах проводять репетиції артисти.
Нагадаємо, що музичне дійство триватиме впродовж трьох днів із 3 до 5 серпня у селі Рованці, що під Луцьком. Для гостей фестивалю облаштували спеціальний міст через Стир із центрального парку міста.
На території «Бандерштату» встановили три сцени: головну, тиху та urban. Головну сцену о 17:00 відкриватиме Arlett, тиху – Atlantic Wiz, urban – Time Shadow. Загалом за день на фестивалі зіграють понад 20 артистів, а впродовж трьох днів – понад 50.
Також на «Бандерштаті» працюватиме гутіркова зона. Спікерами першого дня будуть: ветерани УПА, Зураб Аласанія, Євген Галич, Олеся Ісаюк, Максим Коцюба, Артем Галицький, Володимир Лис та Надія Гуменюк, Юрко Журавель та Андрій Садовий.
Не забули організатори й про дозвілля дітей. Для наймолодших відвідувачів дійства облаштували спеціальні намети, де вчитимуть співати, робити брелоки, намисто, листівки тощо. Наразі триває монтаж карусель.
Підкріпитися «бандерштатівці» можуть на фудкорті. На території також облаштували спеціальні душові кабінки, встановили біотуалети, а також контейнери для роздільного збору сміття. Однак, учасники фестивалю нарікають на те, що нема зони з парасольками від сонця.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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