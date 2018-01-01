Волинян кличуть на фестиваль «Берегиня»: програма заходу
Сьогодні, 20:36
На Волині 9–13 серпня відбудеться 8-й Міжнародний фестиваль українського фольклору «Берегиня».
На фестиваль завітають фольклорні колективи від українських громад Польщі, Словенії, Білорусі, Франції, Словаччини а також із майже всіх областей України та районів Волині.
Фестивальні дійства проходитимуть не лише в Луцьку, а й у Берестечку, учасники та гості фестивалю побувають у Національному історико-меморіальному заповіднику «Поле Берестецької слави», в урочищі Вовчак Турійського району.
На всіх майданчиках і сценах відбуватимуться дійства, притаманні українським традиціям, які багаті плодами збереженого автентичного фольклору і щедрості родючої землі.
Програма фестивалю:
9 серпня, четвер
15.00–18.00 – Екскурсії Старим містом, Музей волинської ікони, Луцький замок
10 серпня, п’ятниця
11.00–14.00 – Відкриття та робота науково-практичної конференції «Народна творчість українців у просторі та часі» за участю вчених, працівників культури
Волинський краєзнавчий музей
13.30–14.20 – Відкриття виставки виробів майстрів народного мистецтва «Від роду і до роду. Народне мистецтво Волині». Виставка діятиме до 20.00
Галерея мистецтв
14.30–15.00 – Молитва за Україну (благословіння)
Свято-Троїцький кафедральний собор
15.00 – Побудова колони для святкової ходи
Театральний майдан
15.30–15.50 – Святкова хода учасників та гостей фестивалю
Театральний майдан – Луцький замок
16.00–21.00 – УРОЧИСТЕ ВІДКРИТТЯ ФЕСТИВАЛЮ
Мистецька програма «Волинь, благословенна ти в віках» за участю колективів із закордону та України, районів області
Луцький замок
Діють локації у центрі м. Луцька
10.00–18.00 – Виставка виробів майстрів народного мистецтва «Волинське подвір’я». Ярмарок. Майстер-класи
Театральний майдан
11.00–21.00 – Ярмарок майстрів народного мистецтва
вул. Лесі Українки
12.00–21.00 – Робота етнографічних майданчиків, виступи колективів із районів області
вул. Лесі Українки
11 серпня, субота
09.30–10.20 – Зустріч керівників області з представниками українських
громад закордону та керівниками делегацій, колективів з областей України
Волинська облдержадміністрація
9.30–10.20 – Волинські гостини на виставці «Від роду і до роду. Народне мистецтво Волині»
Галерея мистецтв
10.00–18.00 – Науково-практична конференція «Народна творчість українців у просторі та часі» за участю вчених, працівників культури
Волинський краєзнавчий музей
14.00–18.00 – Концертна програма колективів області «Волинські переспіви»
Театральний майдан
20.00–22.30 – Етнодискотека «Ґєцом-кєцом»
Театральний майдан
Діють локації у м. Луцьку
10.00–19.00 – Виставка виробів майстрів «Від роду і до роду.
Народне мистецтво Волині»
Галерея мистецтв
10.00–21.00 – Виставка виробів майстрів народного мистецтва
«Волинське подвір’я». Ярмарок. Майстер-класи
Театральний майдан
10.00–20.00 ¬– Робота етнографічних майданчиків, виступи колективів із районів області
вул. Лесі Українки
Виїзні фестивальні заходи
12.10–13.10 – Покладання квітів до пам’ятника героям Берестецької битви.
Екскурсія по Національному історико-меморіальному заповіднику «Поле Берестецької битви»
с. Пляшева, Рівненська область
МАЙДАН М. БЕРЕСТЕЧКА
12.00–18.00 – Виставка виробів майстрів народного мистецтва. Ярмарок.
Майстер-класи
14.00–18.00 – Видовищно-театралізоване дійство «Козацька слава у віках» за участю волинських, закордонних колективів та колективів з областей України
12 серпня, неділя
УРОЧИЩЕ ВОВЧАК, БОБЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА,
ТУРІЙСЬКИЙ РАЙОН
10.00–17.00 – Виставка виробів майстрів народного мистецтва. Ярмарок.
Майстер-класи
11.00–15.30– Мистецьке театралізоване дійство «ВОВЧАК – ВОЛИНСЬКА
СІЧ» за участю волинських, закордонних колективів та колективів з областей України.
Мистецька акція «МИ – НАЩАДКИ СВОЇХ ГЕРОЇВ» (виставкові документальні матеріали, світлини з хронології історичних подій)
Діють локації у м. Луцьку
10.00–19.00 – Виставка виробів майстрів народного мистецтва «Від роду і до роду. Народне мистецтво Волині»
Галерея мистецтв
10.00–21.00 – Виставка виробів майстрів народного мистецтва «Волинське подвір’я». Ярмарок. Майстер-класи
Театральний майдан
10.00–21.00 ¬– Робота етнографічних майданчиків, виступи фольклорних гуртів із районів області
вул. Лесі Українки
ФЕСТИВАЛЬНІ ЗАХОДИ У ЛУЦЬКУ
НА ТЕАТРАЛЬНОМУ МАЙДАНІ
13.30–15.00 – Концертна програма волинських колективів «Сторонойко моя мила»
15.00–16.00 – Конкурс музикування «Ой заграйте музиченьки»
16.00–18.00 – Дитяче святково-обрядове дійство «Обжинковий віночок сплетемо»
18.00–21.00 – Гала-концерт «Уклін тобі, Україно». Святково-обрядове дійство «Золотий вінок»
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На фестиваль завітають фольклорні колективи від українських громад Польщі, Словенії, Білорусі, Франції, Словаччини а також із майже всіх областей України та районів Волині.
Фестивальні дійства проходитимуть не лише в Луцьку, а й у Берестечку, учасники та гості фестивалю побувають у Національному історико-меморіальному заповіднику «Поле Берестецької слави», в урочищі Вовчак Турійського району.
На всіх майданчиках і сценах відбуватимуться дійства, притаманні українським традиціям, які багаті плодами збереженого автентичного фольклору і щедрості родючої землі.
Програма фестивалю:
9 серпня, четвер
15.00–18.00 – Екскурсії Старим містом, Музей волинської ікони, Луцький замок
10 серпня, п’ятниця
11.00–14.00 – Відкриття та робота науково-практичної конференції «Народна творчість українців у просторі та часі» за участю вчених, працівників культури
Волинський краєзнавчий музей
13.30–14.20 – Відкриття виставки виробів майстрів народного мистецтва «Від роду і до роду. Народне мистецтво Волині». Виставка діятиме до 20.00
Галерея мистецтв
14.30–15.00 – Молитва за Україну (благословіння)
Свято-Троїцький кафедральний собор
15.00 – Побудова колони для святкової ходи
Театральний майдан
15.30–15.50 – Святкова хода учасників та гостей фестивалю
Театральний майдан – Луцький замок
16.00–21.00 – УРОЧИСТЕ ВІДКРИТТЯ ФЕСТИВАЛЮ
Мистецька програма «Волинь, благословенна ти в віках» за участю колективів із закордону та України, районів області
Луцький замок
Діють локації у центрі м. Луцька
10.00–18.00 – Виставка виробів майстрів народного мистецтва «Волинське подвір’я». Ярмарок. Майстер-класи
Театральний майдан
11.00–21.00 – Ярмарок майстрів народного мистецтва
вул. Лесі Українки
12.00–21.00 – Робота етнографічних майданчиків, виступи колективів із районів області
вул. Лесі Українки
11 серпня, субота
09.30–10.20 – Зустріч керівників області з представниками українських
громад закордону та керівниками делегацій, колективів з областей України
Волинська облдержадміністрація
9.30–10.20 – Волинські гостини на виставці «Від роду і до роду. Народне мистецтво Волині»
Галерея мистецтв
10.00–18.00 – Науково-практична конференція «Народна творчість українців у просторі та часі» за участю вчених, працівників культури
Волинський краєзнавчий музей
14.00–18.00 – Концертна програма колективів області «Волинські переспіви»
Театральний майдан
20.00–22.30 – Етнодискотека «Ґєцом-кєцом»
Театральний майдан
Діють локації у м. Луцьку
10.00–19.00 – Виставка виробів майстрів «Від роду і до роду.
Народне мистецтво Волині»
Галерея мистецтв
10.00–21.00 – Виставка виробів майстрів народного мистецтва
«Волинське подвір’я». Ярмарок. Майстер-класи
Театральний майдан
10.00–20.00 ¬– Робота етнографічних майданчиків, виступи колективів із районів області
вул. Лесі Українки
Виїзні фестивальні заходи
12.10–13.10 – Покладання квітів до пам’ятника героям Берестецької битви.
Екскурсія по Національному історико-меморіальному заповіднику «Поле Берестецької битви»
с. Пляшева, Рівненська область
МАЙДАН М. БЕРЕСТЕЧКА
12.00–18.00 – Виставка виробів майстрів народного мистецтва. Ярмарок.
Майстер-класи
14.00–18.00 – Видовищно-театралізоване дійство «Козацька слава у віках» за участю волинських, закордонних колективів та колективів з областей України
12 серпня, неділя
УРОЧИЩЕ ВОВЧАК, БОБЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА,
ТУРІЙСЬКИЙ РАЙОН
10.00–17.00 – Виставка виробів майстрів народного мистецтва. Ярмарок.
Майстер-класи
11.00–15.30– Мистецьке театралізоване дійство «ВОВЧАК – ВОЛИНСЬКА
СІЧ» за участю волинських, закордонних колективів та колективів з областей України.
Мистецька акція «МИ – НАЩАДКИ СВОЇХ ГЕРОЇВ» (виставкові документальні матеріали, світлини з хронології історичних подій)
Діють локації у м. Луцьку
10.00–19.00 – Виставка виробів майстрів народного мистецтва «Від роду і до роду. Народне мистецтво Волині»
Галерея мистецтв
10.00–21.00 – Виставка виробів майстрів народного мистецтва «Волинське подвір’я». Ярмарок. Майстер-класи
Театральний майдан
10.00–21.00 ¬– Робота етнографічних майданчиків, виступи фольклорних гуртів із районів області
вул. Лесі Українки
ФЕСТИВАЛЬНІ ЗАХОДИ У ЛУЦЬКУ
НА ТЕАТРАЛЬНОМУ МАЙДАНІ
13.30–15.00 – Концертна програма волинських колективів «Сторонойко моя мила»
15.00–16.00 – Конкурс музикування «Ой заграйте музиченьки»
16.00–18.00 – Дитяче святково-обрядове дійство «Обжинковий віночок сплетемо»
18.00–21.00 – Гала-концерт «Уклін тобі, Україно». Святково-обрядове дійство «Золотий вінок»
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