Волинян кличуть на фестиваль «Берегиня»: програма заходу

На Волині 9–13 серпня відбудеться 8-й Міжнародний фестиваль українського фольклору «Берегиня».На фестиваль завітають фольклорні колективи від українських громад Польщі, Словенії, Білорусі, Франції, Словаччини а також із майже всіх областей України та районів Волині.Фестивальні дійства проходитимуть не лише в Луцьку, а й у Берестечку, учасники та гості фестивалю побувають у Національному історико-меморіальному заповіднику «Поле Берестецької слави», в урочищі Вовчак Турійського району.На всіх майданчиках і сценах відбуватимуться дійства, притаманні українським традиціям, які багаті плодами збереженого автентичного фольклору і щедрості родючої землі.Програма фестивалю:15.00–18.00 – Екскурсії Старим містом, Музей волинської ікони, Луцький замок11.00–14.00 – Відкриття та робота науково-практичної конференції «Народна творчість українців у просторі та часі» за участю вчених, працівників культуриВолинський краєзнавчий музей13.30–14.20 – Відкриття виставки виробів майстрів народного мистецтва «Від роду і до роду. Народне мистецтво Волині». Виставка діятиме до 20.00Галерея мистецтв14.30–15.00 – Молитва за Україну (благословіння)Свято-Троїцький кафедральний собор15.00 – Побудова колони для святкової ходиТеатральний майдан15.30–15.50 – Святкова хода учасників та гостей фестивалюТеатральний майдан – Луцький замок16.00–21.00 – УРОЧИСТЕ ВІДКРИТТЯ ФЕСТИВАЛЮМистецька програма «Волинь, благословенна ти в віках» за участю колективів із закордону та України, районів областіЛуцький замокДіють локації у центрі м. Луцька10.00–18.00 – Виставка виробів майстрів народного мистецтва «Волинське подвір’я». Ярмарок. Майстер-класиТеатральний майдан11.00–21.00 – Ярмарок майстрів народного мистецтвавул. Лесі Українки12.00–21.00 – Робота етнографічних майданчиків, виступи колективів із районів областівул. Лесі Українки09.30–10.20 – Зустріч керівників області з представниками українськихгромад закордону та керівниками делегацій, колективів з областей УкраїниВолинська облдержадміністрація9.30–10.20 – Волинські гостини на виставці «Від роду і до роду. Народне мистецтво Волині»Галерея мистецтв10.00–18.00 – Науково-практична конференція «Народна творчість українців у просторі та часі» за участю вчених, працівників культуриВолинський краєзнавчий музей14.00–18.00 – Концертна програма колективів області «Волинські переспіви»Театральний майдан20.00–22.30 – Етнодискотека «Ґєцом-кєцом»Театральний майданДіють локації у м. Луцьку10.00–19.00 – Виставка виробів майстрів «Від роду і до роду.Народне мистецтво Волині»Галерея мистецтв10.00–21.00 – Виставка виробів майстрів народного мистецтва«Волинське подвір’я». Ярмарок. Майстер-класиТеатральний майдан10.00–20.00 ¬– Робота етнографічних майданчиків, виступи колективів із районів областівул. Лесі УкраїнкиВиїзні фестивальні заходи12.10–13.10 – Покладання квітів до пам’ятника героям Берестецької битви.Екскурсія по Національному історико-меморіальному заповіднику «Поле Берестецької битви»с. Пляшева, Рівненська областьМАЙДАН М. БЕРЕСТЕЧКА12.00–18.00 – Виставка виробів майстрів народного мистецтва. Ярмарок.Майстер-класи14.00–18.00 – Видовищно-театралізоване дійство «Козацька слава у віках» за участю волинських, закордонних колективів та колективів з областей УкраїниУРОЧИЩЕ ВОВЧАК, БОБЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА,ТУРІЙСЬКИЙ РАЙОН10.00–17.00 – Виставка виробів майстрів народного мистецтва. Ярмарок.Майстер-класи11.00–15.30– Мистецьке театралізоване дійство «ВОВЧАК – ВОЛИНСЬКАСІЧ» за участю волинських, закордонних колективів та колективів з областей України.Мистецька акція «МИ – НАЩАДКИ СВОЇХ ГЕРОЇВ» (виставкові документальні матеріали, світлини з хронології історичних подій)Діють локації у м. Луцьку10.00–19.00 – Виставка виробів майстрів народного мистецтва «Від роду і до роду. Народне мистецтво Волині»Галерея мистецтв10.00–21.00 – Виставка виробів майстрів народного мистецтва «Волинське подвір’я». Ярмарок. Майстер-класиТеатральний майдан10.00–21.00 ¬– Робота етнографічних майданчиків, виступи фольклорних гуртів із районів областівул. Лесі УкраїнкиФЕСТИВАЛЬНІ ЗАХОДИ У ЛУЦЬКУНА ТЕАТРАЛЬНОМУ МАЙДАНІ13.30–15.00 – Концертна програма волинських колективів «Сторонойко моя мила»15.00–16.00 – Конкурс музикування «Ой заграйте музиченьки»16.00–18.00 – Дитяче святково-обрядове дійство «Обжинковий віночок сплетемо»18.00–21.00 – Гала-концерт «Уклін тобі, Україно». Святково-обрядове дійство «Золотий вінок»