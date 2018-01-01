Заважає чи не заважає: у Луцьку сперечаються через нічний шум «Бандерштату»

Цьогоріч лучани вже традиційно сперечаються у мережі з приводу того, заважає їм у нічну пору гучна музика «Бандерштату» чи ні.Зокрема, суперечки з цього приводу тривають у групах в соцмережі Facebook.Так, для прикладу, під дописому групі «Теревені про Луцьк», де вона скаржиться на «несамовиті волання і хардкор», – вже понад три сотні коментарів.Приблизно половина коментаторів переконує, що «Бандерштат» триває лише три дні один раз в рік, тож, мовляв, можна і потерпіти. Інша ж половина таки каже, що гучна музика заважає мешканцям міста у нічний час.Люди традиційно скаржаться на занадто сильні баси. Мовляв, вікна трясуться. Найбільше ж обурюються у коментарях мами маленьких дітей.Нагадаємо, вчора, 3 серпня, у Луцькуукраїнського духу «Бандерштат».