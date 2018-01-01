вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Заважає чи не заважає: у Луцьку сперечаються через нічний шум «Бандерштату»

Заважає чи не заважає: у Луцьку сперечаються через нічний шум «Бандерштату»
Цьогоріч лучани вже традиційно сперечаються у мережі з приводу того, заважає їм у нічну пору гучна музика «Бандерштату» чи ні.

Зокрема, суперечки з цього приводу тривають у групах в соцмережі Facebook.

Так, для прикладу, під дописом Юлії Яковлюк у групі «Теревені про Луцьк», де вона скаржиться на «несамовиті волання і хардкор», – вже понад три сотні коментарів.

Приблизно половина коментаторів переконує, що «Бандерштат» триває лише три дні один раз в рік, тож, мовляв, можна і потерпіти. Інша ж половина таки каже, що гучна музика заважає мешканцям міста у нічний час.

Заважає чи не заважає: у Луцьку сперечаються через нічний шум «Бандерштату»


Люди традиційно скаржаться на занадто сильні баси. Мовляв, вікна трясуться. Найбільше ж обурюються у коментарях мами маленьких дітей.

Нагадаємо, вчора, 3 серпня, у Луцьку розпочався дванадцятий фестиваль українського духу «Бандерштат».


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Бандерштат, шум, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Другий шанс на життя: як у Луцьку оперують на відкритому серці. ФОТО 18+
Поки хлопці згадують загиблих, воно лупашить селфачі, – кіборг про Волянюка на урочистостях десантників
Вихованці дитбудинку на Волині заявляють про сексуальні домагання від керівництва
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинян попередили про загрозу підйому рівня води у річках
Сьогодні, 11:15
На Волині двоє людей отруїлися грибами
Сьогодні, 10:41
Заважає чи не заважає: у Луцьку сперечаються через нічний шум «Бандерштату»
Сьогодні, 10:07
У волинському пункті пропуску в білоруса вилучили холодну зброю
Сьогодні, 09:15
На березі Стиру на час «Бандерштату» працює додатковий рятувальний пост
Сьогодні, 08:02
Схожі новини
«Бандерштат» із висоти пташиного польоту. ВІДЕО «Бандерштат» із висоти пташиного польоту. ВІДЕО
Сьогодні, 00:10
«Бандерштат» іде на рекорд: фест уже відвідали 6 тисяч осіб «Бандерштат» іде на рекорд: фест уже відвідали 6 тисяч осіб
03 серпень, 21:40
Лідер «O.Torvald» поділився враженнями від «Бандерштату» Лідер «O.Torvald» поділився враженнями від «Бандерштату»
03 серпень, 18:50
На «Бандерштаті» просять 20 гривень за «безкоштовний» душ. ФОТО На «Бандерштаті» просять 20 гривень за «безкоштовний» душ. ФОТО
03 серпень, 15:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинян попередили про загрозу підйому рівня води у річках
Сьогодні, 11:15
 0
На Волині двоє людей отруїлися грибами
Сьогодні, 10:41
 0
Заважає чи не заважає: у Луцьку сперечаються через нічний шум «Бандерштату»
Сьогодні, 10:07
 0
У волинському пункті пропуску в білоруса вилучили холодну зброю
Сьогодні, 09:15
 0
На березі Стиру на час «Бандерштату» працює додатковий рятувальний пост
Сьогодні, 08:02
 0
Медіа
відео
1/8