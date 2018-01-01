Заважає чи не заважає: у Луцьку сперечаються через нічний шум «Бандерштату»
Сьогодні, 10:07
Цьогоріч лучани вже традиційно сперечаються у мережі з приводу того, заважає їм у нічну пору гучна музика «Бандерштату» чи ні.
Зокрема, суперечки з цього приводу тривають у групах в соцмережі Facebook.
Так, для прикладу, під дописом Юлії Яковлюк у групі «Теревені про Луцьк», де вона скаржиться на «несамовиті волання і хардкор», – вже понад три сотні коментарів.
Приблизно половина коментаторів переконує, що «Бандерштат» триває лише три дні один раз в рік, тож, мовляв, можна і потерпіти. Інша ж половина таки каже, що гучна музика заважає мешканцям міста у нічний час.
Люди традиційно скаржаться на занадто сильні баси. Мовляв, вікна трясуться. Найбільше ж обурюються у коментарях мами маленьких дітей.
Нагадаємо, вчора, 3 серпня, у Луцьку розпочався дванадцятий фестиваль українського духу «Бандерштат».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Зокрема, суперечки з цього приводу тривають у групах в соцмережі Facebook.
Так, для прикладу, під дописом Юлії Яковлюк у групі «Теревені про Луцьк», де вона скаржиться на «несамовиті волання і хардкор», – вже понад три сотні коментарів.
Приблизно половина коментаторів переконує, що «Бандерштат» триває лише три дні один раз в рік, тож, мовляв, можна і потерпіти. Інша ж половина таки каже, що гучна музика заважає мешканцям міста у нічний час.
Люди традиційно скаржаться на занадто сильні баси. Мовляв, вікна трясуться. Найбільше ж обурюються у коментарях мами маленьких дітей.
Нагадаємо, вчора, 3 серпня, у Луцьку розпочався дванадцятий фестиваль українського духу «Бандерштат».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Волинян попередили про загрозу підйому рівня води у річках
Сьогодні, 11:15
На Волині двоє людей отруїлися грибами
Сьогодні, 10:41
Заважає чи не заважає: у Луцьку сперечаються через нічний шум «Бандерштату»
Сьогодні, 10:07
У волинському пункті пропуску в білоруса вилучили холодну зброю
Сьогодні, 09:15