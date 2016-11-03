Власник новенького Lamborghini, яке нелегально ввезли через Волинь, заплатив 1,2 мільйона
Сьогодні, 15:46
Днями правоохоронці скерували до суду кримінальне провадження за фактом умисного ухилення від сплати податкових та митних платежів під час ввезення з Німеччини в Україну автівки «LAMBORGHINI HURACAN COUPE AVIO», 2017 року виготовлення.
Виявилося, мешканець Харкова в травні 2018 року під час здійснення переміщення через митний пункт пропуску «Ягодин» Волинської митниці ДФС ухилився від сплати податкових та митних платежів в значних розмірах на загальну суму 1,2 млн. гривень, - повідомили у прес-службі волинської митниці.
До притягнення до кримінальної відповідальності, харків'янин в повному обсязі відшкодував збитки, завдані державі за результатами вчинення кримінального правопорушення та кримінальне провадження щодо нього. А відповідно до частини 4 статті 212 Кримінального кодексу України, скерували до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Виявилося, мешканець Харкова в травні 2018 року під час здійснення переміщення через митний пункт пропуску «Ягодин» Волинської митниці ДФС ухилився від сплати податкових та митних платежів в значних розмірах на загальну суму 1,2 млн. гривень, - повідомили у прес-службі волинської митниці.
До притягнення до кримінальної відповідальності, харків'янин в повному обсязі відшкодував збитки, завдані державі за результатами вчинення кримінального правопорушення та кримінальне провадження щодо нього. А відповідно до частини 4 статті 212 Кримінального кодексу України, скерували до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Власник новенького Lamborghini, яке нелегально ввезли через Волинь, заплатив 1,2 мільйона
Сьогодні, 15:46
Відхиляються від маршруту і їздять на зламках: на Волині й далі перевіряють автобуси. ФОТО
Сьогодні, 15:28
Чи закриють луцьку автостанцію: коли озвучать рішення
Сьогодні, 15:17
У Луцьку вперше відбудеться винний фестиваль*
Сьогодні, 15:15