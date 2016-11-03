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Власник новенького Lamborghini, яке нелегально ввезли через Волинь, заплатив 1,2 мільйона

Власник новенького Lamborghini, яке нелегально ввезли через Волинь, заплатив 1,2 мільйона
Днями правоохоронці скерували до суду кримінальне провадження за фактом умисного ухилення від сплати податкових та митних платежів під час ввезення з Німеччини в Україну автівки «LAMBORGHINI HURACAN COUPE AVIO», 2017 року виготовлення.

Виявилося, мешканець Харкова в травні 2018 року під час здійснення переміщення через митний пункт пропуску «Ягодин» Волинської митниці ДФС ухилився від сплати податкових та митних платежів в значних розмірах на загальну суму 1,2 млн. гривень, - повідомили у прес-службі волинської митниці.

До притягнення до кримінальної відповідальності, харків'янин в повному обсязі відшкодував збитки, завдані державі за результатами вчинення кримінального правопорушення та кримінальне провадження щодо нього. А відповідно до частини 4 статті 212 Кримінального кодексу України, скерували до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності.

Власник новенького Lamborghini, яке нелегально ввезли через Волинь, заплатив 1,2 мільйона

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Теги: митниця, кримінал
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