У Луцьку – смертельний випадок на підприємстві електротранспорту

У Луцьку чоловік помер через травми, які отримав під час виконання обов’язків на підприємстві електротранспорту.Про цеповідомили у секторі комунікації поліції Волині.Відомо, що трагедія трапилася вчора, 5 серпня. Чоловік отримав травми під час роботи, а через деякий час того ж дня помер у лікарні.Наразі відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 272 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою.Триває слідство, під час якого з’ясують обставини смерті чоловіка.