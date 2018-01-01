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У Луцьку – смертельний випадок на підприємстві електротранспорту

У Луцьку – смертельний випадок на підприємстві електротранспорту
У Луцьку чоловік помер через травми, які отримав під час виконання обов’язків на підприємстві електротранспорту.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у секторі комунікації поліції Волині.

Відомо, що трагедія трапилася вчора, 5 серпня. Чоловік отримав травми під час роботи, а через деякий час того ж дня помер у лікарні.
Наразі відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 272 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою.

Триває слідство, під час якого з’ясують обставини смерті чоловіка.

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Теги: смерть, ЛПЕ, Луцьк
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