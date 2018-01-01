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Безхатько з-під сходів луцького будинку знову живе на вулиці. ФОТО

Безхатько з-під сходів луцького будинку знову живе на вулиці. ФОТО
Бехатько Іван Стасюк, який тривалий час жив під сходами магазину у будинку на проспекті Соборності,12, знову живе біля того самого дому.

Щоправда, тепер чоловік "переїхав" трохи далі та живе біля іншого під'їзду.

Нещодавно повідомляли, що безхатькові знайшли місце проживання. Однак нещодавно його знову помітили біля того самого будинку.

"Мене вивезли до Берестечка Горохівскього району, я там лежав у лікарні. За пенсію лікували мене, я там пробув місяць з гаком", - розповів чоловік.

За його словами, до Луцька він повернувся близько місяця тому, добираючись попутками "як міг".

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На місці, де Стасюк жив раніше, нішу під сходами обшили металевими листами. Тому чоловік змушений був знайти інший притулок. Нині він розклав свої скромні пожитки трохи далі.

Безхатько з-під сходів луцького будинку знову живе на вулиці. ФОТО

"Так і страждаю далі", - додає чоловік.

Стасюк каже, що зараз йому ніхто не допомагає. Тому чоловік, як і раніше, на милицях дістається до найближчих торгових точок, виносить сміття, а йому дають поїсти.

Також безхатько каже, що потребує їжі та одягу, тому просить небайдужих допомогти.

Безхатько з-під сходів луцького будинку знову живе на вулиці. ФОТО
Безхатько з-під сходів луцького будинку знову живе на вулиці. ФОТО
Безхатько з-під сходів луцького будинку знову живе на вулиці. ФОТО

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Теги: Іван Стасюк, безхатько, будинок
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