В Україні за минулу добу втопилось 5 дітей
Сьогодні, 10:15
21 людина загинула на водоймах країни впродовж минулої доби. Найбільше прикро, що серед потонулих — п'ятеро дітей.
Зокрема на Рівненщині, а саме у селі Бродівське, під час купання у річці Горинь, потонули дві сестрички 12 та 13 років, - інформує прес-служба ДСНС України.
Про це рятувальникам стало відомо близько сьомої вечора. Тіло однієї з дівчат підняли на поверхню місцеві мешканці, а за кілька годин водолази знайшли й другу дівчинку. Цього ж дня води Горині забрали ще одне дитяче життя. У сусідньому селі Антонівка потонув 5-річний хлопчик.
Водночас на Хмельниччині, на ставку між селами Улашанівка та Волиця Славутського району водолази знайшли та вилучили з води тіло загиблого хлопчика 2005 року народження, який потонув під час купання без догляду дорослих.
Три випадки утоплення зафіксовано також у Кіровоградській області. Ще по два — у місті Києві, Вінницькій та Полтавській областях.
Загалом, з початку року на водоймах країни вже потонуло 808 людей, з яких 84 дитини. При цьому врятовано 581 людину, у тому числі 106 дітей.
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Зокрема на Рівненщині, а саме у селі Бродівське, під час купання у річці Горинь, потонули дві сестрички 12 та 13 років, - інформує прес-служба ДСНС України.
Про це рятувальникам стало відомо близько сьомої вечора. Тіло однієї з дівчат підняли на поверхню місцеві мешканці, а за кілька годин водолази знайшли й другу дівчинку. Цього ж дня води Горині забрали ще одне дитяче життя. У сусідньому селі Антонівка потонув 5-річний хлопчик.
Водночас на Хмельниччині, на ставку між селами Улашанівка та Волиця Славутського району водолази знайшли та вилучили з води тіло загиблого хлопчика 2005 року народження, який потонув під час купання без догляду дорослих.
Три випадки утоплення зафіксовано також у Кіровоградській області. Ще по два — у місті Києві, Вінницькій та Полтавській областях.
Загалом, з початку року на водоймах країни вже потонуло 808 людей, з яких 84 дитини. При цьому врятовано 581 людину, у тому числі 106 дітей.
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