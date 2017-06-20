В Україні за минулу добу втопилось 5 дітей

21 людина загинула на водоймах країни впродовж минулої доби. Найбільше прикро, що серед потонулих — п'ятеро дітей.Зокрема на Рівненщині, а саме у селі Бродівське, під час купання у річці Горинь, потонули дві сестрички 12 та 13 років, - інформує прес-служба ДСНС України.Про це рятувальникам стало відомо близько сьомої вечора. Тіло однієї з дівчат підняли на поверхню місцеві мешканці, а за кілька годин водолази знайшли й другу дівчинку. Цього ж дня води Горині забрали ще одне дитяче життя. У сусідньому селі Антонівка потонув 5-річний хлопчик.Водночас на Хмельниччині, на ставку між селами Улашанівка та Волиця Славутського району водолази знайшли та вилучили з води тіло загиблого хлопчика 2005 року народження, який потонув під час купання без догляду дорослих.Три випадки утоплення зафіксовано також у Кіровоградській області. Ще по два — у місті Києві, Вінницькій та Полтавській областях.Загалом, з початку року на водоймах країни вже потонуло 808 людей, з яких 84 дитини. При цьому врятовано 581 людину, у тому числі 106 дітей.