На Волині злочинець, який тероризував жінок, недогледів у сумочці тисячі доларів

Розбійника, який нападав на жінок у Ковелі та викрадав їхні сумочки, засудили до 8 років позбавлення волі. В одному з епізодів чоловік викрав у жінки сумочку, де в згортку були 1100 доларів та 50 євро, однак не помітив їх там та викинув разом із торбою.Про це йдеться у вироку Ковельського міськрайонного суду від 1 серпня.Перший випадок, який інкримінували чоловіку, трапився у листопаді 2017 року. На одній із вулиць Ковеля чоловік підійшов до жінки та вдарив її рукою по тулубі. Від цього жінка впала, а грабіжник забрав її сумку, де були гривні, 1100 доларів та 50 євро та інші речі. Загальна сума нанесених збитків жінці становила 33, 6 тис грн. За кілька днів чоловік ще й намагався зняти гроші з картки жінки, яка теж була у викраденій сумці, однак зробити цього не вдалося. Цікаво, що у суді жінка повідомила, що 1100 доларів та 50 євро їй повернули працівники поліції. Адже гроші були в згортку і залишились в сумці, яку злочинець в подальшому викинув.Вже за два тижні чоловік знову пішов на злочин – на вулиці він намагався вирвати сумочку у жінки. Однак жертва потягнула сумку на себе - тоді чоловік завдав їй низку ударів кулаком у голову та по тулубі. Опісля зловмисник таки забрав сумку, завдавши шкоди на 6, 4 тис грн. У жінки ж лишилися синці та підшкірні крововиливи.У грудні того ж року, знову на вулиці, розбійник знову напав на жінку. Він схопив жертву за потилицю та почав із силою стискати, нахиляючи донизу. Жінка впала на землю, а зловмисник ще кілька разів вдарив її кулаком у потилицю. Після цього він забрав із рук жінки телефон. Згодом він вчинив ще одне пограбування - викрав у жінки сумку із грошима, завдавши шкоди на 3,6 тис грн.Чоловік має відшкодувати жінками загалом 17 тисяч гривень моральної шкоди. Його неодноразово судили за злочини проти власності. Тож зловмисникові присудили 7 з половиною років тюрми з конфіскацією майна. Однак до терміну «докинули» невідбуту частину покарання від попереднього вироку, тож загалом він відсидить 8 років.