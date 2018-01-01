У «Садибі на джерелах» під час весілля вдруге масово потруїлися люди
Сьогодні, 14:06
У ресторані "Садиба на джерелах", що у селі Ромашківка Ківерцівського району, на весіллі вдруге масово потруїлися люди.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
Весілля у "Садибі на джерелах" 5 серпня святкували 130 людей.
Як повідомило джерело, і наречених, і гостей свята запевнили, що у ресторані все безпечно, а на попередньому весіллі люди потруїлися солодким, яке принесли з собою.
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Наступного дня гості весілля почали скаржитися на високу температуру, нудоту, блювоту, слабкість та інші симптоми харчового отруєння.
Відомо, що станом на 8 серпня у "Садибі на джерелах" потруїлися близько 50 людей.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
Весілля у "Садибі на джерелах" 5 серпня святкували 130 людей.
Як повідомило джерело, і наречених, і гостей свята запевнили, що у ресторані все безпечно, а на попередньому весіллі люди потруїлися солодким, яке принесли з собою.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: У лікарні – досі 6 людей, які отруїлися на весіллі на Волині
Наступного дня гості весілля почали скаржитися на високу температуру, нудоту, блювоту, слабкість та інші симптоми харчового отруєння.
Відомо, що станом на 8 серпня у "Садибі на джерелах" потруїлися близько 50 людей.
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Коментарі 3
І ці гості принесли "те саме" солодке
З попереднього весіля з собою принесли
Чому не закрили ресторан після першого випадку? Думали ах пронесе, а сальмонельозу далеко непросто позбутися! Але як то кажуть краще ще заробити кілька тисяч, щоб потім з ганьбою їх віддавати за моральні збитки і не тільки.
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У «Садибі на джерелах» під час весілля вдруге масово потруїлися люди
Сьогодні, 14:06