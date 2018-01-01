вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У «Садибі на джерелах» під час весілля вдруге масово потруїлися люди

У «Садибі на джерелах» під час весілля вдруге масово потруїлися люди
У ресторані "Садиба на джерелах", що у селі Ромашківка Ківерцівського району, на весіллі вдруге масово потруїлися люди.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.

Весілля у "Садибі на джерелах" 5 серпня святкували 130 людей.

Як повідомило джерело, і наречених, і гостей свята запевнили, що у ресторані все безпечно, а на попередньому весіллі люди потруїлися солодким, яке принесли з собою.

ЧИТАТИ ТАКОЖ: У лікарні – досі 6 людей, які отруїлися на весіллі на Волині

Наступного дня гості весілля почали скаржитися на високу температуру, нудоту, блювоту, слабкість та інші симптоми харчового отруєння.

Відомо, що станом на 8 серпня у "Садибі на джерелах" потруїлися близько 50 людей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: отруєння, весілля, Садиба на джерелах
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 3
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
І ці гості принесли "те саме" солодке
Відповісти
З попереднього весіля з собою принесли
Відповісти
Чому не закрили ресторан після першого випадку? Думали ах пронесе, а сальмонельозу далеко непросто позбутися! Але як то кажуть краще ще заробити кілька тисяч, щоб потім з ганьбою їх віддавати за моральні збитки і не тільки.
Відповісти
Вибір редактора
Дикий виноград на будинках: як зелені ліани захоплюють луцькі стіни. ФОТО
Дорожче, ніж персики: скільки коштує морква на луцькому ринку
Не молоддю єдиною: як на «Бандерштаті» відпочивають «поважні» фестивальники. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Рівненщині п'яний депутат збив на смерть чоловіка
Сьогодні, 14:33
Мати 5-річного хлопчика, який сам гуляв Нововолинськом, зникла
Сьогодні, 14:14
У «Садибі на джерелах» під час весілля вдруге масово потруїлися люди
Сьогодні, 14:06
Хотів полагодити комп'ютер: волинянина обдурили на 5 тисяч гривень
Сьогодні, 13:58
Наставника луцької «Волині» визнали найкращим тренером 3-го туру Першої ліги
Сьогодні, 13:48
Схожі новини
Волинь: ресторан, де отруїлося 30 людей, тимчасово закрили Волинь: ресторан, де отруїлося 30 людей, тимчасово закрили
03 серпень, 15:05
Сальмонельоз: поставили діагноз п'ятьом людям, які отруїлися на волинському весіллі Сальмонельоз: поставили діагноз п'ятьом людям, які отруїлися на волинському весіллі
02 серпень, 14:30
Поліція з’ясовує обставини отруєння людей під час весілля на Волині Поліція з’ясовує обставини отруєння людей під час весілля на Волині
01 серпень, 12:45
На Волині під час весілля отруїлось 17 людей На Волині під час весілля отруїлось 17 людей
01 серпень, 11:24
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинян просять допомогти 26-річній жінці з коштами на лікування
Сьогодні, 15:43
 0
Проект «Округи без депутатів» зацікавив Рівненську область. ФОТО
Сьогодні, 15:34
 0
Вилучили 60 кілограмів: волинянин займався контрабандою бурштину. ФОТО
Сьогодні, 15:19
 0
«Дитина плаче, бо він «не такий»: на Волині водій маршрутки висадив хлопчика з інвалідністю
Сьогодні, 14:57
 0
Найбільш популярні вакансії у Вінниці*
Сьогодні, 14:35
 0
Медіа
відео
1/8