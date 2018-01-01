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У Луцьку загидили берег Стиру. ФОТО

У Луцьку загидили берег Стиру. ФОТО
На березі річки Стир неподалік центру Луцька – безліч сміття, яке залишили після себе відпочивальники.

Про це у Facebook написав підприємець Павло Цапюк.

«З голови гниє тільки мертва риба». На фото вчорашній луг біля Стиру, за пару сот метрів від старого міста і центру Луцька», - зазначив Цапюк.

У Луцьку загидили берег Стиру. ФОТО
У Луцьку загидили берег Стиру. ФОТО
У Луцьку загидили берег Стиру. ФОТО


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Теги: сміття, Луцьк
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