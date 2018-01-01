У Луцьку загидили берег Стиру. ФОТО





Про це у Facebook написав підприємець Павло Цапюк.



«З голови гниє тільки мертва риба». На фото вчорашній луг біля Стиру, за пару сот метрів від старого міста і центру Луцька», - зазначив Цапюк.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На березі річки Стир неподалік центру Луцька – безліч сміття, яке залишили після себе відпочивальники.Про це у Facebook написав підприємець«З голови гниє тільки мертва риба». На фото вчорашній луг біля Стиру, за пару сот метрів від старого міста і центру Луцька», - зазначив Цапюк.

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