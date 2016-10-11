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У Луцьку відремонтують мости через Сапалаївку

У Луцьку відремонтують мости через Сапалаївку
У Луцьку витратять майже 75 тисяч гривень не ремонт містків через річку Сапалаївку.

Відповідна тендерна пропозиція зареєстрована на сайті публічних закупівель Prozorro.

Замовником виступає Департамент ЖКГ Луцької міської ради.

Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 02 серпня 2018 року — 31 грудня 2018 року.

Переможцем торгів виступило приватне підприємство «Центр-Буд».

Роботи проводитимуться по вулицях: Холмській, Вавилова, Щепкіна, Пінській та Світлій.

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Теги: Сапалаївка, Луцьк, річка, ремонт, міст, тендер
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