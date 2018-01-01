«Мерс», земля та житло: на Волині у боржників аліментів забирають майно

На Волині за несплату аліментів продають майно боржників.Про це йшлося у четвер, 9 серпня, під час прес-конференції щодо результатів державної виконавчої служби Волині за липень.Начальник управління державної виконавчої службиповідомив, що пакетом законів мін’юсту передбачений ряд санкцій за несплату аліментів, зокрема, суспільно-корисні роботи, штрафи. Якщо аліменти боргуватимуть понад 3 місяці, батьки не зможуть перереєструвати своє майно чи авто.За словами Антона Кустика, із 1 липня до 30 листопада мінімальний прожитковий мінімум, який мають платити батьки-боржники, складає 1559 гривень для дітей до 6 років, від 6 років до 18 – 1944 гривні.Із 1 грудня для дітей до 6 років він становитиме 1626 гривень, від 6 до 18 років – 2 027 гривень.За несплату майже 50 тисяч аліментів на електронних торгах продали «Mercedes-Benz» боржника.На примусовому виконанні у Ковельському міськрайонному суді перебуває провадження про стягнення аліментів на утримання двох дітей у розмірі 1400 гривень щомісячно на кожну дитину до досягнення ними повноліття.Окрім того, за борг у понад 17 тисяч описали та арештували земельну ділянку для будівництва та обслуговування будинку, для ведення господарства та будинок.