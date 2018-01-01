У луцькому пологовому видали ювілейне свідоцтво про народження. ФОТО

У Луцькому пологовому будинку видали 1500-те свідоцтво про народження дитини.Про це повідомили у головному територіальному управлінні юстиції у Волинській області.Начальник Головного територіального управління юстиції у Волинській областізавітав до Луцького пологового будинку, де вручив щасливим батькамтаювілейне 1500-те свідоцтво про народження їх синочка"Щиро вітаємо батьків, бажаємо їм здоров’я, наснаги та терпіння. А маленького Назарія нехай завжди оберігає Ангел-охоронець", - йдеться у повідомленні.Загалом на Волині безпосередньо в пологових будинках видано понад 3,5 тис. свідоцтв про народження малюка. Дана послуга є досить зручною та доступною.