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У луцькому пологовому видали ювілейне свідоцтво про народження. ФОТО

У луцькому пологовому видали ювілейне свідоцтво про народження. ФОТО
У Луцькому пологовому будинку видали 1500-те свідоцтво про народження дитини.

Про це повідомили у головному територіальному управлінні юстиції у Волинській області.

Начальник Головного територіального управління юстиції у Волинській області Олег Тимченко завітав до Луцького пологового будинку, де вручив щасливим батькам Юрію та Катерині ювілейне 1500-те свідоцтво про народження їх синочка Назарія.

"Щиро вітаємо батьків, бажаємо їм здоров’я, наснаги та терпіння. А маленького Назарія нехай завжди оберігає Ангел-охоронець", - йдеться у повідомленні.

Загалом на Волині безпосередньо в пологових будинках видано понад 3,5 тис. свідоцтв про народження малюка. Дана послуга є досить зручною та доступною.

У луцькому пологовому видали ювілейне свідоцтво про народження. ФОТО
У луцькому пологовому видали ювілейне свідоцтво про народження. ФОТО
У луцькому пологовому видали ювілейне свідоцтво про народження. ФОТО
У луцькому пологовому видали ювілейне свідоцтво про народження. ФОТО
У луцькому пологовому видали ювілейне свідоцтво про народження. ФОТО
У луцькому пологовому видали ювілейне свідоцтво про народження. ФОТО

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Теги: діти, документи, свідоцтво про народження
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