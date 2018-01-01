У луцькому пологовому видали ювілейне свідоцтво про народження. ФОТО
Сьогодні, 19:08
У Луцькому пологовому будинку видали 1500-те свідоцтво про народження дитини.
Про це повідомили у головному територіальному управлінні юстиції у Волинській області.
Начальник Головного територіального управління юстиції у Волинській області Олег Тимченко завітав до Луцького пологового будинку, де вручив щасливим батькам Юрію та Катерині ювілейне 1500-те свідоцтво про народження їх синочка Назарія.
"Щиро вітаємо батьків, бажаємо їм здоров’я, наснаги та терпіння. А маленького Назарія нехай завжди оберігає Ангел-охоронець", - йдеться у повідомленні.
Загалом на Волині безпосередньо в пологових будинках видано понад 3,5 тис. свідоцтв про народження малюка. Дана послуга є досить зручною та доступною.
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Про це повідомили у головному територіальному управлінні юстиції у Волинській області.
Начальник Головного територіального управління юстиції у Волинській області Олег Тимченко завітав до Луцького пологового будинку, де вручив щасливим батькам Юрію та Катерині ювілейне 1500-те свідоцтво про народження їх синочка Назарія.
"Щиро вітаємо батьків, бажаємо їм здоров’я, наснаги та терпіння. А маленького Назарія нехай завжди оберігає Ангел-охоронець", - йдеться у повідомленні.
Загалом на Волині безпосередньо в пологових будинках видано понад 3,5 тис. свідоцтв про народження малюка. Дана послуга є досить зручною та доступною.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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