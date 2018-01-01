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На Сході загинув волинянин

На Сході загинув волинянин
В зоні проведення бойових дій на Сході загинув уродженець села Видерта Камінь-Каширського району Цепух Сергій Михайлович.

Про це написав на свої сторінці у facebook очільник Камінь-Каширської РДА Валерій Дунайчук.

"Висловлюю щирі співчуття родині та близьким Героя у зв'язку з непоправною втратою", - йдеться у дописі.

Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює співчуття родині та близьким загиблого.

Нагадаємо, що у зоні бойових дій на Сході України 8 серпня загинув боєць 14-ої бригади лучанин Андрій Єлістратов.

У Камінь-Каширському районі оголосили триденну жалобу у зв'язку зі смертю бійця Сергія Цепуха.

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Теги: смерть, Схід, волинянин
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