На Сході загинув волинянин

Цепух Сергій Михайлович.



Про це написав на свої сторінці у facebook очільник Камінь-Каширської РДА Валерій Дунайчук.



"Висловлюю щирі співчуття родині та близьким Героя у зв'язку з непоправною втратою", - йдеться у дописі.



Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює співчуття родині та близьким загиблого.



Нагадаємо, що у зоні бойових дій на Сході України 8 серпня



У Камінь-Каширському районі

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