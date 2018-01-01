На Сході загинув волинянин
Сьогодні, 10:14
В зоні проведення бойових дій на Сході загинув уродженець села Видерта Камінь-Каширського району Цепух Сергій Михайлович.
Про це написав на свої сторінці у facebook очільник Камінь-Каширської РДА Валерій Дунайчук.
"Висловлюю щирі співчуття родині та близьким Героя у зв'язку з непоправною втратою", - йдеться у дописі.
Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює співчуття родині та близьким загиблого.
Нагадаємо, що у зоні бойових дій на Сході України 8 серпня загинув боєць 14-ої бригади лучанин Андрій Єлістратов.
У Камінь-Каширському районі оголосили триденну жалобу у зв'язку зі смертю бійця Сергія Цепуха.
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Про це написав на свої сторінці у facebook очільник Камінь-Каширської РДА Валерій Дунайчук.
"Висловлюю щирі співчуття родині та близьким Героя у зв'язку з непоправною втратою", - йдеться у дописі.
Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює співчуття родині та близьким загиблого.
Нагадаємо, що у зоні бойових дій на Сході України 8 серпня загинув боєць 14-ої бригади лучанин Андрій Єлістратов.
У Камінь-Каширському районі оголосили триденну жалобу у зв'язку зі смертю бійця Сергія Цепуха.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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