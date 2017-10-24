вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У центрі Луцька встановлюють етнографічні майданчики. ФОТО

У центрі Луцька встановлюють етнографічні майданчики. ФОТО
У рамках восьмого Міжнародний фестиваль українського фольклору «Берегиня» на Театральному майдані та вулиці Лесі Українки діють етнографічні майданчики та ярмарок народних ремесел.

Їх почали встановлювати вранці 10 серпня, а вже в обідню пору обіцяють дати старт їхній роботі.

На фестиваль «Берегиня» до Луцька з'їхалися представники усіх районів Волині, а також різних областей України та інших країн. Тож організатори обіцяють цікаву та насичену програму фестивалю, який офіційно стартує вже о 16.00 10 серпня у замку Любарта.

Поки ж охочі відвідати унікальний фольклорний фестиваль можуть побачити народне життя Волині і Полісся через призму етнографічних майданчиків.

Адже впродовж усіх фестивальних днів відбуватимуться спілкування з носіями «живого» фольклору – обрядові дійства, звичаї, традиції. Райони Волинської області відтворять обійстя гончаря, кузню, лісничівку, млин, рибальське подвір’я... Гостинно відчинять ворота подвір’я «Крайня хата», «Бабці Калапуші», «Дядька Лева»,«Біля ливарні», «Світлиця граду княжого», «Локачинська вуйма». Пасічники обіцяють почастувати справжнім бджолиним медом.

У центрі Луцька встановлюють етнографічні майданчики. ФОТО
У центрі Луцька встановлюють етнографічні майданчики. ФОТО
У центрі Луцька встановлюють етнографічні майданчики. ФОТО
У центрі Луцька встановлюють етнографічні майданчики. ФОТО
У центрі Луцька встановлюють етнографічні майданчики. ФОТО
У центрі Луцька встановлюють етнографічні майданчики. ФОТО
У центрі Луцька встановлюють етнографічні майданчики. ФОТО
У центрі Луцька встановлюють етнографічні майданчики. ФОТО
У центрі Луцька встановлюють етнографічні майданчики. ФОТО
У центрі Луцька встановлюють етнографічні майданчики. ФОТО
У центрі Луцька встановлюють етнографічні майданчики. ФОТО
У центрі Луцька встановлюють етнографічні майданчики. ФОТО
У центрі Луцька встановлюють етнографічні майданчики. ФОТО
У центрі Луцька встановлюють етнографічні майданчики. ФОТО
У центрі Луцька встановлюють етнографічні майданчики. ФОТО
У центрі Луцька встановлюють етнографічні майданчики. ФОТО
У центрі Луцька встановлюють етнографічні майданчики. ФОТО
У центрі Луцька встановлюють етнографічні майданчики. ФОТО
У центрі Луцька встановлюють етнографічні майданчики. ФОТО


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, Берегиня, народні ремесла, ярмарок
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Безіменна вулиця і неназваний ставок: чим особливий неквапливий Вишків. ФОТО
Дикий виноград на будинках: як зелені ліани захоплюють луцькі стіни. ФОТО
Дорожче, ніж персики: скільки коштує морква на луцькому ринку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку автомобіль збив дівчину та втік
Сьогодні, 12:40
На Полтавщині автомобіль зніс зупинку: чоловік загинув на місці. ФОТО
Сьогодні, 12:22
У центрі Луцька встановлюють етнографічні майданчики. ФОТО
Сьогодні, 12:09
На зауваження відповідає агресивно, - волинянин про водійку, яка паркується на дитячому майданчику
Сьогодні, 12:01
У лучанина в дворі будинку викрали автомобіль
Сьогодні, 11:46
Схожі новини
У центрі Луцька – святковий ярмарок У центрі Луцька – святковий ярмарок
13 лютий, 02:13
Луцька дітвора влаштувала ярмарок, щоб допомогти атовцям Луцька дітвора влаштувала ярмарок, щоб допомогти атовцям
24 жовтень, 2017, 06:58
У «ПортCity» відбувся великодній ярмарок У «ПортCity» відбувся великодній ярмарок
10 квітень, 2017, 18:38
У Луцьку відкрили новий садочок. ФОТО У Луцьку відкрили новий садочок. ФОТО
22 серпень, 2016, 16:13
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині з'явився пристрій, який рятуватиме пацієнтів із аритмією
09 серпень, 18:39
 1
Український пасажирський транспорт: коли поїздка перетворюється у пекло
09 серпень, 10:43
 1
У Луцьку автомобіль збив дівчину та втік
Сьогодні, 12:40
 0
На Полтавщині автомобіль зніс зупинку: чоловік загинув на місці. ФОТО
Сьогодні, 12:22
 0
У центрі Луцька встановлюють етнографічні майданчики. ФОТО
Сьогодні, 12:09
 0
Медіа
відео
1/8