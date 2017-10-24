У центрі Луцька встановлюють етнографічні майданчики. ФОТО

У рамках восьмого Міжнародний фестиваль українського фольклору «Берегиня» на Театральному майдані та вулиці Лесі Українки діють етнографічні майданчики та ярмарок народних ремесел.Їх почали встановлювати вранці 10 серпня, а вже в обідню пору обіцяють дати старт їхній роботі.На фестиваль «Берегиня» до Луцька з'їхалися представники усіх районів Волині, а також різних областей України та інших країн. Тож організатори обіцяють цікаву та насичену програму фестивалю, який офіційно стартує вже о 16.00 10 серпня у замку Любарта.Поки ж охочі відвідати унікальний фольклорний фестиваль можуть побачити народне життя Волині і Полісся через призму етнографічних майданчиків.Адже впродовж усіх фестивальних днів відбуватимуться спілкування з носіями «живого» фольклору – обрядові дійства, звичаї, традиції. Райони Волинської області відтворять обійстя гончаря, кузню, лісничівку, млин, рибальське подвір’я... Гостинно відчинять ворота подвір’я «Крайня хата», «Бабці Калапуші», «Дядька Лева»,«Біля ливарні», «Світлиця граду княжого», «Локачинська вуйма». Пасічники обіцяють почастувати справжнім бджолиним медом.