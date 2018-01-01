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У Луцьку автомобіль збив дівчину та втік

У Луцьку автомобіль збив дівчину та втік
У Луцьку на вулиці Ковельській BMW на «бляхах» збило дівчину та втік з місця ДТП. Постраждала – у комі.

Про це Олеся Мигдаль повідомила у Facebook-спільноті «Теревені про Луцьк».

Вона зазначила, що страшна аварія трапилася у четвер, 9 липня, близько 20 години поблизу гуртівні ПАККО.

«Чорне, можливо, темно-синє BMW на євробляхах» збило дівчину і водій втік з місця ДТП у горохівському напрямку», - пише Олеся Мигдаль.

«Дівчина у реанімації після операції на голову, у комі, важкий стан», - зазначила жінка.

Вона просить усіх, хто бачив момент аварії чи має запис з відеореєстратора, повідомити їй.

«Помоліться за здоров'я Анни!» – просить лучанка.

У поліції підтвердили інформацію про ДТП, у якій постраждала 29-річна жителька Луцького району, яка рухалась по нерегульованому пішохідному переході. Тож правоохоронці розшукують водія, який скоїв наїзд. Поліція просить очевидців автопригоди невідкладно повідомити за наступними номерами телефонів: (0322) 24-23-80, 050-25-78-918, 099-51-96-339 або на лінію «102».

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Теги: ДТП, аварія, Волинь, Луцьк, Ковельська
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Коментарі 1
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Коли вже будуть відеокамери на ВСІХ виїздах із міста ?
і біля всіх найбільш аварійних перехрестях ???
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