У Луцьку автомобіль збив дівчину та втік





Про це Олеся Мигдаль повідомила у Facebook-спільноті «Теревені про Луцьк».



Вона зазначила, що страшна аварія трапилася у четвер, 9 липня, близько 20 години поблизу гуртівні ПАККО.



«Чорне, можливо, темно-синє BMW на євробляхах» збило дівчину і водій втік з місця ДТП у горохівському напрямку», - пише Олеся Мигдаль.



«Дівчина у реанімації після операції на голову, у комі, важкий стан», - зазначила жінка.



Вона просить усіх, хто бачив момент аварії чи має запис з відеореєстратора, повідомити їй.



«Помоліться за здоров'я Анни!» – просить лучанка.



У поліції

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