Як лучани освіжаються під вуличним душем. ФОТО

У Луцьку вже запрацювали водяні завіси, які встановили у кількох місцях в центрі міста.Так, під вуличним душем можна буде освіжитися на Театральному майдані та на площі Злуки.Лучани вже охоче пробують пройтися під ними. Дехто швиденько пробігає, а дехто поважно йде, аби повністю остудитися.Щоправда вода розлітається в усі боки, тож хочеш чи ні, а освіжишся точно. Також під завісою залишаються неприємні калюжі.Як розповів у коментарізаступник мера, по вуличному душу поставили на Театральному майдані та площі Злуки.Окрім того, після завершення фестивалю "Берегиня", ще одну водяну завісу встановлять на перетині вулиць Лесі Українки та Кривий Вал.Також розглядають можливість встановлення вуличних водяних завіс у Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки."Можливо, якщо залишаться кошти, такі душі поставимо й у інших районах міста", - зауважив Недопад.Зазначимо, що вартість одного вуличного душу - 3 тисячі гривень.