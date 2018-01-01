вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Як лучани освіжаються під вуличним душем. ФОТО

Як лучани освіжаються під вуличним душем. ФОТО
У Луцьку вже запрацювали водяні завіси, які встановили у кількох місцях в центрі міста.

Так, під вуличним душем можна буде освіжитися на Театральному майдані та на площі Злуки.

Лучани вже охоче пробують пройтися під ними. Дехто швиденько пробігає, а дехто поважно йде, аби повністю остудитися.

Щоправда вода розлітається в усі боки, тож хочеш чи ні, а освіжишся точно. Також під завісою залишаються неприємні калюжі.

Як розповів у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost заступник мера Григорій Недопад, по вуличному душу поставили на Театральному майдані та площі Злуки.

Окрім того, після завершення фестивалю "Берегиня", ще одну водяну завісу встановлять на перетині вулиць Лесі Українки та Кривий Вал.

Також розглядають можливість встановлення вуличних водяних завіс у Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки.

"Можливо, якщо залишаться кошти, такі душі поставимо й у інших районах міста", - зауважив Недопад.

Зазначимо, що вартість одного вуличного душу - 3 тисячі гривень.

Як лучани освіжаються під вуличним душем. ФОТО
Як лучани освіжаються під вуличним душем. ФОТО
Як лучани освіжаються під вуличним душем. ФОТО
Як лучани освіжаються під вуличним душем. ФОТО
Як лучани освіжаються під вуличним душем. ФОТО
Як лучани освіжаються під вуличним душем. ФОТО
Як лучани освіжаються під вуличним душем. ФОТО
Як лучани освіжаються під вуличним душем. ФОТО
Як лучани освіжаються під вуличним душем. ФОТО
Як лучани освіжаються під вуличним душем. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: літні душі, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Безіменна вулиця і неназваний ставок: чим особливий неквапливий Вишків. ФОТО
Дикий виноград на будинках: як зелені ліани захоплюють луцькі стіни. ФОТО
Дорожче, ніж персики: скільки коштує морква на луцькому ринку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Розшукують волинянку, яка вийшла з дому і зникла. ФОТО
Сьогодні, 14:14
Як лучани освіжаються під вуличним душем. ФОТО
Сьогодні, 14:10
Комбайн наїхав на легковик: є постраждалі
Сьогодні, 14:07
У Луцьку встановлюють вуличні душі. ФОТО
Сьогодні, 13:40
Був лікарем, а себе не вберіг: подробиці загибелі волинянина на Сході
Сьогодні, 13:31
Схожі новини
У Луцьку встановлюють вуличні душі. ФОТО У Луцьку встановлюють вуличні душі. ФОТО
Сьогодні, 13:40
У Луцьку пенсіонер розбещував 8-річну дитину У Луцьку пенсіонер розбещував 8-річну дитину
Сьогодні, 13:06
У Луцьку автомобіль збив дівчину та втік У Луцьку автомобіль збив дівчину та втік
Сьогодні, 12:40
У центрі Луцька встановлюють етнографічні майданчики. ФОТО У центрі Луцька встановлюють етнографічні майданчики. ФОТО
Сьогодні, 12:09
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині з'явився пристрій, який рятуватиме пацієнтів із аритмією
09 серпень, 18:39
 1
Український пасажирський транспорт: коли поїздка перетворюється у пекло
09 серпень, 10:43
 1
Розшукують волинянку, яка вийшла з дому і зникла. ФОТО
Сьогодні, 14:14
 0
Як лучани освіжаються під вуличним душем. ФОТО
Сьогодні, 14:10
 0
Комбайн наїхав на легковик: є постраждалі
Сьогодні, 14:07
 0
Медіа
відео
1/8