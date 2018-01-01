Танець волинської спортсменки «порвав» мережу. ВІДЕО

Ірина Климець вийшла до фіналу чемпіонату Європи та відзначила це танцем.



Змагання тривають у Берліні.



На сторінці Федерації легкої атлетики Волинської області у соціальній мережі Facebook повідомили: «Іра Климець у третій спробі метнула молот на 69.44 м і цього вистачило, аби вибороти путівку до фіналу. Його очікуємо у вечір неділі, 20.30».



Тим часом волинянка відзначила це танцем на стадіоні. Відео цього танцю швидко набирає поширень у соцмережі.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинська метальниця молотавийшла до фіналу чемпіонату Європи та відзначила це танцем.Змагання тривають у Берліні.На сторінці Федерації легкої атлетики Волинської області у соціальній мережі Facebook повідомили: «Іра Климець у третій спробі метнула молот на 69.44 м і цього вистачило, аби вибороти путівку до фіналу. Його очікуємо у вечір неділі, 20.30».Тим часом волинянка відзначила це танцем на стадіоні. Відео цього танцю швидко набирає поширень у соцмережі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію