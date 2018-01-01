Танець волинської спортсменки «порвав» мережу. ВІДЕО
Сьогодні, 08:27
Волинська метальниця молота Ірина Климець вийшла до фіналу чемпіонату Європи та відзначила це танцем.
Змагання тривають у Берліні.
На сторінці Федерації легкої атлетики Волинської області у соціальній мережі Facebook повідомили: «Іра Климець у третій спробі метнула молот на 69.44 м і цього вистачило, аби вибороти путівку до фіналу. Його очікуємо у вечір неділі, 20.30».
Тим часом волинянка відзначила це танцем на стадіоні. Відео цього танцю швидко набирає поширень у соцмережі.
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Змагання тривають у Берліні.
На сторінці Федерації легкої атлетики Волинської області у соціальній мережі Facebook повідомили: «Іра Климець у третій спробі метнула молот на 69.44 м і цього вистачило, аби вибороти путівку до фіналу. Його очікуємо у вечір неділі, 20.30».
Тим часом волинянка відзначила це танцем на стадіоні. Відео цього танцю швидко набирає поширень у соцмережі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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