вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Танець волинської спортсменки «порвав» мережу. ВІДЕО

Танець волинської спортсменки «порвав» мережу. ВІДЕО
Волинська метальниця молота Ірина Климець вийшла до фіналу чемпіонату Європи та відзначила це танцем.

Змагання тривають у Берліні.

На сторінці Федерації легкої атлетики Волинської області у соціальній мережі Facebook повідомили: «Іра Климець у третій спробі метнула молот на 69.44 м і цього вистачило, аби вибороти путівку до фіналу. Його очікуємо у вечір неділі, 20.30».

Тим часом волинянка відзначила це танцем на стадіоні. Відео цього танцю швидко набирає поширень у соцмережі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: спорт, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Безіменна вулиця і неназваний ставок: чим особливий неквапливий Вишків. ФОТО
Дикий виноград на будинках: як зелені ліани захоплюють луцькі стіни. ФОТО
Дорожче, ніж персики: скільки коштує морква на луцькому ринку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині розпочався перший екомарафон. ФОТО
Сьогодні, 09:30
Незвичайні хмари викликали переполох у США. ВІДЕО
Сьогодні, 09:09
Танець волинської спортсменки «порвав» мережу. ВІДЕО
Сьогодні, 08:27
Вибори у волинських ОТГ – під загрозою
Сьогодні, 07:12
Волинські хірурги за рік провели 100 операцій із зупинкою серця
Сьогодні, 06:19
Схожі новини
Наставника луцької «Волині» визнали найкращим тренером 3-го туру Першої ліги Наставника луцької «Волині» визнали найкращим тренером 3-го туру Першої ліги
08 серпень, 13:48
Екс-форвард «Волині» знайшов собі новий клуб Екс-форвард «Волині» знайшов собі новий клуб
08 серпень, 08:43
Як волинські лісівники силою мірялися. ФОТО Як волинські лісівники силою мірялися. ФОТО
07 серпень, 08:38
Тренер Насті Каменських влаштував зарядку для ковельчан. ВІДЕО Тренер Насті Каменських влаштував зарядку для ковельчан. ВІДЕО
05 серпень, 06:07
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Покровський розказав, як треба витрачати гроші
Сьогодні, 09:36
 0
На Волині розпочався перший екомарафон. ФОТО
Сьогодні, 09:30
 0
Незвичайні хмари викликали переполох у США. ВІДЕО
Сьогодні, 09:09
 0
Танець волинської спортсменки «порвав» мережу. ВІДЕО
Сьогодні, 08:27
 0
Вибори у волинських ОТГ – під загрозою
Сьогодні, 07:12
 0
Медіа
відео
1/8