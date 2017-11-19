Нелюди поставили капкани у Ковелі. ФОТО (18+)

У Ковелі невідомі розставили капкани, в один із яких потрапила кішка.Про це йдеться у повідомленні у спільноті «Kovel Animals» у соціальній мережі Facebook.Невідомі розставили капкани в районі привокзального ринку в Ковелі. «Про призначення взагалі страшно здогадуватись, але хтось ставить капкани. Капкани, чуєте, на вулиці 2018 рік, центр міста та капкани! У які за цю добу потрапила ця бідолашна, ні в чому неповинна кішечка (на фото ви можете спостерігати ці жахливі наслідки...)» - йдеться у повідомленні.Активіти нагадують, що використання капканів заборонено законодавством України навіть на полюванні, не кажучи про один з центральних районів містаНаразі кішку прооперували у ветеринарній клініці та шукають для неї дбайливих господарів.Також ковельчан закликають бути пильними та в разі виявлення капкана викликати поліцію.