У Луцьку в квартирі знайшли труп жінки





Про це, що з однієї з квартир на проспекті Соборності чути трупний запах, повідомили активісти "Самооборони".



Як стало відомо Інформаційному агентству ВолиньPost з власних джерел, у квартирі знайшли мертву жінку 33-ох років. Вона мешкала сама.



Відомо, що тривалий час хворіла.

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