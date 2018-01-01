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У Луцьку в квартирі знайшли труп жінки

У Луцьку в квартирі знайшли труп жінки
У Луцьку на проспекті Соборності у квартирі знайшли тіло мертвої жінки.

Про це, що з однієї з квартир на проспекті Соборності чути трупний запах, повідомили активісти "Самооборони".

Як стало відомо Інформаційному агентству ВолиньPost з власних джерел, у квартирі знайшли мертву жінку 33-ох років. Вона мешкала сама.

Відомо, що тривалий час хворіла.

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Теги: смерть, труп
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