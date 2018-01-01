У Луцьку в квартирі знайшли труп жінки
Сьогодні, 11:20
У Луцьку на проспекті Соборності у квартирі знайшли тіло мертвої жінки.
Про це, що з однієї з квартир на проспекті Соборності чути трупний запах, повідомили активісти "Самооборони".
Як стало відомо Інформаційному агентству ВолиньPost з власних джерел, у квартирі знайшли мертву жінку 33-ох років. Вона мешкала сама.
Відомо, що тривалий час хворіла.
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Про це, що з однієї з квартир на проспекті Соборності чути трупний запах, повідомили активісти "Самооборони".
Як стало відомо Інформаційному агентству ВолиньPost з власних джерел, у квартирі знайшли мертву жінку 33-ох років. Вона мешкала сама.
Відомо, що тривалий час хворіла.
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