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Стир, фонтани і вуличні душі: як у Луцьку рятуються від спеки. ФОТО

Стир, фонтани і вуличні душі: як у Луцьку рятуються від спеки. ФОТО
Палюче сонце створює пекельні умови для тих, хто змушений працювати в офісі. А тим, хто може дозволити собі проводити час біля водойм, воно дарує шанс освіжитися та позасмагати.

Так, на центральному пляжі у післяобідню пору не бракує відпочивальників, незважаючи на робочий день. Люди плавають у Стиру, засмагають на березі. Декому ж до вподоби випробовує велетенський лежак, який цьогоріч встановили на пляжі.

Хто ж не може або не хоче гріти боки на березі Стиру, залюбки бадьориться за допомогою води у фонтанах та вуличних душах. Тут - здебільшого малеча, але використовують шанс освіжитися під бризками води і дорослі.

Діти ж хлюпаються, перебігають під аркою вуличних душів, бризкають один на одного водою з фонтанів, набирають з них воду у водяні пістолети, словом - радіють літу сповна.

Стир, фонтани і вуличні душі: як у Луцьку рятуються від спеки. ФОТО
Стир, фонтани і вуличні душі: як у Луцьку рятуються від спеки. ФОТО
Стир, фонтани і вуличні душі: як у Луцьку рятуються від спеки. ФОТО
Стир, фонтани і вуличні душі: як у Луцьку рятуються від спеки. ФОТО
Стир, фонтани і вуличні душі: як у Луцьку рятуються від спеки. ФОТО
Стир, фонтани і вуличні душі: як у Луцьку рятуються від спеки. ФОТО
Стир, фонтани і вуличні душі: як у Луцьку рятуються від спеки. ФОТО
Стир, фонтани і вуличні душі: як у Луцьку рятуються від спеки. ФОТО
Стир, фонтани і вуличні душі: як у Луцьку рятуються від спеки. ФОТО
Стир, фонтани і вуличні душі: як у Луцьку рятуються від спеки. ФОТО
Стир, фонтани і вуличні душі: як у Луцьку рятуються від спеки. ФОТО
Стир, фонтани і вуличні душі: як у Луцьку рятуються від спеки. ФОТО
Стир, фонтани і вуличні душі: як у Луцьку рятуються від спеки. ФОТО
Стир, фонтани і вуличні душі: як у Луцьку рятуються від спеки. ФОТО
Стир, фонтани і вуличні душі: як у Луцьку рятуються від спеки. ФОТО
Стир, фонтани і вуличні душі: як у Луцьку рятуються від спеки. ФОТО
Стир, фонтани і вуличні душі: як у Луцьку рятуються від спеки. ФОТО
Стир, фонтани і вуличні душі: як у Луцьку рятуються від спеки. ФОТО
Стир, фонтани і вуличні душі: як у Луцьку рятуються від спеки. ФОТО
Стир, фонтани і вуличні душі: як у Луцьку рятуються від спеки. ФОТО
Стир, фонтани і вуличні душі: як у Луцьку рятуються від спеки. ФОТО
Стир, фонтани і вуличні душі: як у Луцьку рятуються від спеки. ФОТО
Стир, фонтани і вуличні душі: як у Луцьку рятуються від спеки. ФОТО
Стир, фонтани і вуличні душі: як у Луцьку рятуються від спеки. ФОТО
Стир, фонтани і вуличні душі: як у Луцьку рятуються від спеки. ФОТО
Стир, фонтани і вуличні душі: як у Луцьку рятуються від спеки. ФОТО
Стир, фонтани і вуличні душі: як у Луцьку рятуються від спеки. ФОТО
Стир, фонтани і вуличні душі: як у Луцьку рятуються від спеки. ФОТО
Стир, фонтани і вуличні душі: як у Луцьку рятуються від спеки. ФОТО
Стир, фонтани і вуличні душі: як у Луцьку рятуються від спеки. ФОТО
Стир, фонтани і вуличні душі: як у Луцьку рятуються від спеки. ФОТО
Стир, фонтани і вуличні душі: як у Луцьку рятуються від спеки. ФОТО
Стир, фонтани і вуличні душі: як у Луцьку рятуються від спеки. ФОТО
Стир, фонтани і вуличні душі: як у Луцьку рятуються від спеки. ФОТО
Стир, фонтани і вуличні душі: як у Луцьку рятуються від спеки. ФОТО
Стир, фонтани і вуличні душі: як у Луцьку рятуються від спеки. ФОТО
Стир, фонтани і вуличні душі: як у Луцьку рятуються від спеки. ФОТО
Стир, фонтани і вуличні душі: як у Луцьку рятуються від спеки. ФОТО
Стир, фонтани і вуличні душі: як у Луцьку рятуються від спеки. ФОТО
Стир, фонтани і вуличні душі: як у Луцьку рятуються від спеки. ФОТО
Стир, фонтани і вуличні душі: як у Луцьку рятуються від спеки. ФОТО
Стир, фонтани і вуличні душі: як у Луцьку рятуються від спеки. ФОТО
Стир, фонтани і вуличні душі: як у Луцьку рятуються від спеки. ФОТО
Стир, фонтани і вуличні душі: як у Луцьку рятуються від спеки. ФОТО
Стир, фонтани і вуличні душі: як у Луцьку рятуються від спеки. ФОТО
Стир, фонтани і вуличні душі: як у Луцьку рятуються від спеки. ФОТО
Стир, фонтани і вуличні душі: як у Луцьку рятуються від спеки. ФОТО
Стир, фонтани і вуличні душі: як у Луцьку рятуються від спеки. ФОТО
Стир, фонтани і вуличні душі: як у Луцьку рятуються від спеки. ФОТО
Стир, фонтани і вуличні душі: як у Луцьку рятуються від спеки. ФОТО
Стир, фонтани і вуличні душі: як у Луцьку рятуються від спеки. ФОТО
Стир, фонтани і вуличні душі: як у Луцьку рятуються від спеки. ФОТО
Стир, фонтани і вуличні душі: як у Луцьку рятуються від спеки. ФОТО
Стир, фонтани і вуличні душі: як у Луцьку рятуються від спеки. ФОТО

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Теги: спека, Луцьк, Стир, фонтани, вуличні душі
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