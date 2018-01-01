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На даху висотки в Луцьку влаштують театральний експеримент

На даху висотки в Луцьку влаштують театральний експеримент
Серед експериментів 5-го ювілейного фестивалю «Мандрівний вішак» — лабораторна вистава із робочою назвою «Шишко».

Уже зараз творча група акторів із Києва, Чернігова, Хмельницького та Луцька знайомиться з творчістю і постаттю поета та художника Костя Шишка, а режисер із Харкова Костянтин Васюков вимальовує художню концепцію майбутнього спектаклю. На 5 днів митці зануряться в творчий процес у Луцьку і 30 вересня на фестивалі «Мандрівний вішак» представлять результат своєї роботи, - повідомили у театрі «ГаРмИдЕр».

Цей проект є спробою повернення Луцькові, та й усьому мистецькому просторові, призабутої легенди, справжнього інтелектуала, дивака-генія бодлерівського штибу, вірші якого й нині звучать надзвичайно сучасно, а експерименти з мистецькими формами є неймовірно вишуканими та особливими.

Крім того, цей творчий акт є навмисною спробою погляду на творчість Костя Шишка збоку (немісцевими, незаангажованими) і з позиції уже нового покоління (подекуди саркастично-критичного).

Реалізація цього творчого проекту відбудеться завдяки фінансовій підтримці будівельної компанії «Інвестор». А сама вистава відбудеться в неймовірно красивому і романтичному місці — на даху однієї з новобудов ЖК «Супернова». Глядачі матимуть змогу оцінити не лише творчий продукт, а й комфорт і затишок нових осель і, звичайно, помилуватися чудовими краєвидами, які відкриваються з даху висотки.

На даху висотки в Луцьку влаштують театральний експеримент


Довідково:

ЖК «Супернова», вул. Цегельна, 28 (район перехрестя вулиць Львівської й Потебні)
30 вересня о 18:30
Вхід вільний.


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Теги: театр, Луцьк
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