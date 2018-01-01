На Донбасі важко поранили волинянина: просять допомоги

Віталій Клеха. Його поранили, і наразі він – у критичному стані.



Про це на сторінці ГО «Військові капелани Волині» повідомив Андрій Мовчанюк.



Він зазначив, що обстріл відбувся 14 серпня.



«Наш побратим, з 128 Бригади, в/ч А1556, Клеха Віталій Олександрович 1963 року з с. Гірка Полонка Волинська обл., зі сторони н.п. Бахмут, Донецької обл.,



Стан бійця критичний!» – наголошує Андрій Мовчанюк.



Чоловік пише, що дружина Віталія Ольга просить всебічної допомоги та збирає кошти на лікування бійця.



Номер карти (Клеха Ольга Євгеніївна):



5168 7573 1542 4657



Контактні телефони: +380993268407, +380966497725

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