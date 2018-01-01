На Донбасі важко поранили волинянина: просять допомоги
Сьогодні, 08:17
Під містом Бахмут Донецької області українські бійці потрапили під обстріл. Серед них – волинянин Віталій Клеха. Його поранили, і наразі він – у критичному стані.
Про це на сторінці ГО «Військові капелани Волині» повідомив Андрій Мовчанюк.
Він зазначив, що обстріл відбувся 14 серпня.
«Наш побратим, з 128 Бригади, в/ч А1556, Клеха Віталій Олександрович 1963 року з с. Гірка Полонка Волинська обл., зі сторони н.п. Бахмут, Донецької обл., потрапив під ворожий вогонь та в дуже важкому стані був доставлений в одну з лікарень міста Дніпро.
Стан бійця критичний!» – наголошує Андрій Мовчанюк.
Чоловік пише, що дружина Віталія Ольга просить всебічної допомоги та збирає кошти на лікування бійця.
Номер карти (Клеха Ольга Євгеніївна):
5168 7573 1542 4657
Контактні телефони: +380993268407, +380966497725
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Про це на сторінці ГО «Військові капелани Волині» повідомив Андрій Мовчанюк.
Він зазначив, що обстріл відбувся 14 серпня.
«Наш побратим, з 128 Бригади, в/ч А1556, Клеха Віталій Олександрович 1963 року з с. Гірка Полонка Волинська обл., зі сторони н.п. Бахмут, Донецької обл., потрапив під ворожий вогонь та в дуже важкому стані був доставлений в одну з лікарень міста Дніпро.
Стан бійця критичний!» – наголошує Андрій Мовчанюк.
Чоловік пише, що дружина Віталія Ольга просить всебічної допомоги та збирає кошти на лікування бійця.
Номер карти (Клеха Ольга Євгеніївна):
5168 7573 1542 4657
Контактні телефони: +380993268407, +380966497725
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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