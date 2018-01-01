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На Донбасі важко поранили волинянина: просять допомоги

На Донбасі важко поранили волинянина: просять допомоги
Під містом Бахмут Донецької області українські бійці потрапили під обстріл. Серед них – волинянин Віталій Клеха. Його поранили, і наразі він – у критичному стані.

Про це на сторінці ГО «Військові капелани Волині» повідомив Андрій Мовчанюк.

Він зазначив, що обстріл відбувся 14 серпня.

«Наш побратим, з 128 Бригади, в/ч А1556, Клеха Віталій Олександрович 1963 року з с. Гірка Полонка Волинська обл., зі сторони н.п. Бахмут, Донецької обл., потрапив під ворожий вогонь та в дуже важкому стані був доставлений в одну з лікарень міста Дніпро.

Стан бійця критичний!» – наголошує Андрій Мовчанюк.

Чоловік пише, що дружина Віталія Ольга просить всебічної допомоги та збирає кошти на лікування бійця.

Номер карти (Клеха Ольга Євгеніївна):

5168 7573 1542 4657

Контактні телефони: +380993268407, +380966497725

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Теги: АТО, ООС, Волинь, волинянин, поранення, операція, збір коштів
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