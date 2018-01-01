Помер декан факультету мистецтв луцького вишу
Сьогодні, 09:13
Помер Гордійчук Андрій Миколайович, професор кафедри історії, теорії мистецтв та виконавства, декан факультету мистецтв Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.
Він відійшов у вічність сьогодні, 15 серпня.
Попрощатися з чоловіком можна буде завтра, 16 серпня, об 11:00, у Кафедральному соборі Святої Трійці.
Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині померлого.
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Він відійшов у вічність сьогодні, 15 серпня.
Попрощатися з чоловіком можна буде завтра, 16 серпня, об 11:00, у Кафедральному соборі Святої Трійці.
Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині померлого.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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