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Помер декан факультету мистецтв луцького вишу

Помер декан факультету мистецтв луцького вишу
Помер Гордійчук Андрій Миколайович, професор кафедри історії, теорії мистецтв та виконавства, декан факультету мистецтв Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.

Він відійшов у вічність сьогодні, 15 серпня.

Попрощатися з чоловіком можна буде завтра, 16 серпня, об 11:00, у Кафедральному соборі Святої Трійці.

Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині померлого.
Помер декан факультету мистецтв луцького вишу

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Теги: смерть, Луцьк, Волинь, музикант, педагог, Андрій Гордійчук
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