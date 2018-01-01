Трьом військовим з Луцька куплять житло
Сьогодні, 09:32
У Луцьку за програмою співфінансування купівлі житла учасникам АТО 50 на 50 нове помешкання отримають троє військових.
Про це йшлося у середу, 15 серпня, під час засідання виконкому Луцькради.
Директор департаменту соцполітики Вікторія Майборода зазначила, що житло на 50 «квадратів» планують купити інваліду третьої групи Олександру Тарасенку. На це ж бюджету міста витратять 402 тисячі гривень.
Отримає житло на 61 метр квадратний й інвалід третьої групи Володимир Вега. Сума співфінансування з міського бюджету – 476 тисяч гривень.
Учаснику бойових дій Руслану Коляді куплять житло на 94 «квадрати». Сума співфінансування з бюджету міста – 579 тисяч гривень.
Загалом цьогоріч уже придбали 13 квартир за програмою співфінансування.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йшлося у середу, 15 серпня, під час засідання виконкому Луцькради.
Директор департаменту соцполітики Вікторія Майборода зазначила, що житло на 50 «квадратів» планують купити інваліду третьої групи Олександру Тарасенку. На це ж бюджету міста витратять 402 тисячі гривень.
Отримає житло на 61 метр квадратний й інвалід третьої групи Володимир Вега. Сума співфінансування з міського бюджету – 476 тисяч гривень.
Учаснику бойових дій Руслану Коляді куплять житло на 94 «квадрати». Сума співфінансування з бюджету міста – 579 тисяч гривень.
Загалом цьогоріч уже придбали 13 квартир за програмою співфінансування.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Луцьку вночі молодик побив та пограбував чоловіка
Сьогодні, 09:45
Луцьк планує придбати нові тролейбуси за кредитні гроші
Сьогодні, 09:36
Трьом військовим з Луцька куплять житло
Сьогодні, 09:32
На Волині дебошира, який чіплявся до людей, зв'язали шнурівками
Сьогодні, 09:32
У Луцьку продали землі на 4 мільйони гривень
Сьогодні, 09:27