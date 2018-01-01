Трьом військовим з Луцька куплять житло

У Луцьку за програмою співфінансування купівлі житла учасникам АТО 50 на 50 нове помешкання отримають троє військових.Про це йшлося у середу, 15 серпня, під час засідання виконкому Луцькради.Директор департаменту соцполітикизазначила, що житло на 50 «квадратів» планують купити інваліду третьої групи. На це ж бюджету міста витратять 402 тисячі гривень.Отримає житло на 61 метр квадратний й інвалід третьої групи. Сума співфінансування з міського бюджету – 476 тисяч гривень.Учаснику бойових дій Руслану Коляді куплять житло на 94 «квадрати». Сума співфінансування з бюджету міста – 579 тисяч гривень.Загалом цьогоріч уже придбали 13 квартир за програмою співфінансування.