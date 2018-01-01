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Трьом військовим з Луцька куплять житло

Трьом військовим з Луцька куплять житло
У Луцьку за програмою співфінансування купівлі житла учасникам АТО 50 на 50 нове помешкання отримають троє військових.

Про це йшлося у середу, 15 серпня, під час засідання виконкому Луцькради.

Директор департаменту соцполітики Вікторія Майборода зазначила, що житло на 50 «квадратів» планують купити інваліду третьої групи Олександру Тарасенку. На це ж бюджету міста витратять 402 тисячі гривень.

Отримає житло на 61 метр квадратний й інвалід третьої групи Володимир Вега. Сума співфінансування з міського бюджету – 476 тисяч гривень.

Учаснику бойових дій Руслану Коляді куплять житло на 94 «квадрати». Сума співфінансування з бюджету міста – 579 тисяч гривень.
Загалом цьогоріч уже придбали 13 квартир за програмою співфінансування.

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Теги: житло, атовець, гроші, Луцьк, співфінансування
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