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Повідомили, скільки першачків підуть до шкіл Луцька 1 вересня

Повідомили, скільки першачків підуть до шкіл Луцька 1 вересня
Стало відомо, скільки дітей підуть до першого класу цьогоріч.

Про це йшлося у середу, 15 серпня, під час засідання виконкому Луцькради.

У місті хочуть створити 105 перших класів.

Загалом планують, що у новому навчальному році у перших класах навчатимуться близько 3000 учнів.

До слова, у луцьких школах дітей годуватимуть за 20 гривень.

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Теги: школа, діти, освіта
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