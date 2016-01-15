Повідомили, скільки першачків підуть до шкіл Луцька 1 вересня
Сьогодні, 15:25
Стало відомо, скільки дітей підуть до першого класу цьогоріч.
Про це йшлося у середу, 15 серпня, під час засідання виконкому Луцькради.
У місті хочуть створити 105 перших класів.
Загалом планують, що у новому навчальному році у перших класах навчатимуться близько 3000 учнів.
До слова, у луцьких школах дітей годуватимуть за 20 гривень.
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Про це йшлося у середу, 15 серпня, під час засідання виконкому Луцькради.
У місті хочуть створити 105 перших класів.
Загалом планують, що у новому навчальному році у перших класах навчатимуться близько 3000 учнів.
До слова, у луцьких школах дітей годуватимуть за 20 гривень.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Відомо, скільки дітей хочуть вчитися у школі №27 Луцька
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