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«Я за*бався, хлопці»: відомі деталі інциденту із самопідпалом біля Луцькради

«Я за*бався, хлопці»: відомі деталі інциденту із самопідпалом біля Луцькради
Атовець, який уночі намагався вчинити самопідпал біля Луцькради, напередодні надіслав повідомлення у чат побратимів, у якому розповів, що його все дістало, а акт самоспалення - відповідь на те, що на сесії Луцькради забрали 5 млн з коштів, передбачених на центр реабілітації бійців у Луцьку.

Про це повідомили під час прес-конференції 16 серпня.

Депутат Микола Собуцький зауважив, що зустрітися із атовцями планували давно, тому сьогодні піднімуть ще питання центру реабілітації учасників АТО з яких зняли кошти. Вчора увечері він отримав голосове повідомлення із однієї з груп атовців. Послухавши його він, кинувся до стін муніципалітету.

«Я не думав, що машини так швидко їздять, я за хвилину був вже біля міської ради. По дорозі я подзвонив до Олени Звєрєвої», - зауважив Собуцький. Психолог Олена Звєрєва розповіла, що спілкувалася із хлопцем, який хотів вчинити самопідпал, телефоном, який дав Собуцький.

Також вона пригадала, що під час того, коли забирали кошти з центру реабілітації атовців, то після того, як сказали, що центр буде, почула з ряду, що не всі можуть до цього дожити.

«Це не нормально, якщо я щось говорю і кажу, що не можна із цими хлопцями бавитися в такі ігри, забирайте, звідки хочете, тільки не з цього, бо хлопці сприймають це як особисту образу. Це як ви в них з кишені забрали 5 мільйонів», - мовила Звєрєва.

Жінка перебувала у Ковельському районі, тож почувши що сталося, вона одразу вирушила до Луцька.

«Він пояснював мені по телефону. Він прийняв рішення, що його це все задовбало, що вони нікому не потрібні», - мовила Звєрєва. За її словами, життя хлопця було на волосині. Психолог телефоном спілкувалася із хлопцем та просила його зачекати на неї, бо вона має щось сказати. На щастя психолог встигла, а хлопця вдалося врятувати.

«Я його обіймаю, а у нього настільки зажата рука, що я не могла вийняти запальничку», - додала Звєрєва. У чоботях хлопця було чимало бензину, тому він дійсно міг згоріти.

«Він вирішив, що це його місія, що він Прометей», - додала жінка.

Опісля на прес-конференції ввімкнули запис, на якому хлопець каже, що його все дістало і він знаходиться під стінам міськради, яка не виділила гроші на будівництва центру реабілітації атовців у Луцьку.

«Я за*бався, хлопці… Я не бачу іншого варіанту як те, що я планую зробити», - каже хлопець. Опісля він пояснює, що планує під стінами муніципалітету вчинити самопідпалення.

Хлопець, який хотів вчинити само підпал – боєць «Азову» який пройшов чимало гарячих точок.

«Це боєць батальйону «Азов», який проходив військові дії, який своє УБД заслужив кров’ю», -додали побратими бійця.

Нагадаємо, чоловік облив себе бензином поблизу Луцькради та погрожував скоїти самопідпал. Незабаром опублікували фото з місця події та повідомили деталі інциденту.

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Теги: атовець, самопідпал, Луцькрада
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Коментарі 8
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Всі хочуть грошей і активісти і депутати, і вже і атошники. Ой
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Постановка.
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Шоу спланувала ЗВЕРЕВА.
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Якщо з##бався, то гранату в руки і пару хабарників з собою на той світ забери.
А то ти помреш, а хабарники, які гроші на реабілітаційний центр не дають будуть жити, жерти, розмножуватись.
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Чекаємо зворотньої відповіді від потенційних учнів 27 школи!)))
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Гранату без чеки хабарнику в руки і дуло в рота - і хай вирішує питання виділення грошей на реабілітаційний центр для воїнів АТО. В 2014-му черги з держслужбовців до воєнкоматів не було.
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Для чого гинути з хабарниками ,краще зібрати цю наволоч в одному місці і підірвати нахер ,бо судів і прокуратури в краівні нема.
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Всіх не збереш. Хіба на стадіоні і з вогнемета поливати. то десятки тисяч людей.
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