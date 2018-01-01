«Я за*бався, хлопці»: відомі деталі інциденту із самопідпалом біля Луцькради





Про це повідомили під час прес-конференції 16 серпня.



Депутат Микола Собуцький зауважив, що зустрітися із атовцями планували давно, тому сьогодні піднімуть ще питання центру реабілітації учасників АТО з яких зняли кошти. Вчора увечері він отримав голосове повідомлення із однієї з груп атовців. Послухавши його він, кинувся до стін муніципалітету.



«Я не думав, що машини так швидко їздять, я за хвилину був вже біля міської ради. По дорозі я подзвонив до Олени Звєрєвої», - зауважив Собуцький. Психолог Олена Звєрєва розповіла, що спілкувалася із хлопцем, який хотів вчинити самопідпал, телефоном, який дав Собуцький.



Також вона пригадала, що під час того, коли забирали кошти з центру реабілітації атовців, то після того, як сказали, що центр буде, почула з ряду, що не всі можуть до цього дожити.



«Це не нормально, якщо я щось говорю і кажу, що не можна із цими хлопцями бавитися в такі ігри, забирайте, звідки хочете, тільки не з цього, бо хлопці сприймають це як особисту образу. Це як ви в них з кишені забрали 5 мільйонів», - мовила Звєрєва.



Жінка перебувала у Ковельському районі, тож почувши що сталося, вона одразу вирушила до Луцька.



«Він пояснював мені по телефону. Він прийняв рішення, що його це все задовбало, що вони нікому не потрібні», - мовила Звєрєва. За її словами, життя хлопця було на волосині. Психолог телефоном спілкувалася із хлопцем та просила його зачекати на неї, бо вона має щось сказати. На щастя психолог встигла, а хлопця вдалося врятувати.



«Я його обіймаю, а у нього настільки зажата рука, що я не могла вийняти запальничку», - додала Звєрєва. У чоботях хлопця було чимало бензину, тому він дійсно міг згоріти.



«Він вирішив, що це його місія, що він Прометей», - додала жінка.



Опісля на прес-конференції ввімкнули запис, на якому хлопець каже, що його все дістало і він знаходиться під стінам міськради, яка не виділила гроші на будівництва центру реабілітації атовців у Луцьку.



«Я за*бався, хлопці… Я не бачу іншого варіанту як те, що я планую зробити», - каже хлопець. Опісля він пояснює, що планує під стінами муніципалітету вчинити самопідпалення.



Хлопець, який хотів вчинити само підпал – боєць «Азову» який пройшов чимало гарячих точок.



«Це боєць батальйону «Азов», який проходив військові дії, який своє УБД заслужив кров’ю», -додали побратими бійця.



Нагадаємо, чоловік облив себе бензином поблизу Луцькради та погрожував скоїти самопідпал. Незабаром повідомили деталі інциденту.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Атовець, який уночі намагався вчинити самопідпал біля Луцькради, напередодні надіслав повідомлення у чат побратимів, у якому розповів, що його все дістало, а акт самоспалення - відповідь на те, що на сесії Луцькради забрали 5 млн з коштів, передбачених на центр реабілітації бійців у Луцьку.Про це повідомили під час прес-конференції 16 серпня.Депутатзауважив, що зустрітися із атовцями планували давно, тому сьогодні піднімуть ще питання центру реабілітації учасників АТО з яких зняли кошти. Вчора увечері він отримав голосове повідомлення із однієї з груп атовців. Послухавши його він, кинувся до стін муніципалітету.«Я не думав, що машини так швидко їздять, я за хвилину був вже біля міської ради. По дорозі я подзвонив до Олени Звєрєвої», - зауважив Собуцький. Психолог Олена Звєрєва розповіла, що спілкувалася із хлопцем, який хотів вчинити самопідпал, телефоном, який дав Собуцький.Також вона пригадала, що під час того, коли забирали кошти з центру реабілітації атовців, то після того, як сказали, що центр буде, почула з ряду, що не всі можуть до цього дожити.«Це не нормально, якщо я щось говорю і кажу, що не можна із цими хлопцями бавитися в такі ігри, забирайте, звідки хочете, тільки не з цього, бо хлопці сприймають це як особисту образу. Це як ви в них з кишені забрали 5 мільйонів», - мовила Звєрєва.Жінка перебувала у Ковельському районі, тож почувши що сталося, вона одразу вирушила до Луцька.«Він пояснював мені по телефону. Він прийняв рішення, що його це все задовбало, що вони нікому не потрібні», - мовила Звєрєва. За її словами, життя хлопця було на волосині. Психолог телефоном спілкувалася із хлопцем та просила його зачекати на неї, бо вона має щось сказати. На щастя психолог встигла, а хлопця вдалося врятувати.«Я його обіймаю, а у нього настільки зажата рука, що я не могла вийняти запальничку», - додала Звєрєва. У чоботях хлопця було чимало бензину, тому він дійсно міг згоріти.«Він вирішив, що це його місія, що він Прометей», - додала жінка.Опісля на прес-конференції ввімкнули запис, на якому хлопець каже, що його все дістало і він знаходиться під стінам міськради, яка не виділила гроші на будівництва центру реабілітації атовців у Луцьку.«Я за*бався, хлопці… Я не бачу іншого варіанту як те, що я планую зробити», - каже хлопець. Опісля він пояснює, що планує під стінами муніципалітету вчинити самопідпалення.Хлопець, який хотів вчинити само підпал – боєць «Азову» який пройшов чимало гарячих точок.«Це боєць батальйону «Азов», який проходив військові дії, який своє УБД заслужив кров’ю», -додали побратими бійця.Нагадаємо, чоловік. Незабаром опублікували фото з місця події та

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