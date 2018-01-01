Розповіли про бійця, який хотів вчинити самопідпал у Луцьку

22-річний азовець із позивним «Ганс» (на фото ліворуч), який хотів спалити себе під стінами Луцької мерії, пішов на війну у 18 років та бачив смерті своїх друзів.Про це під час прес-конференції 16 серпня розповіла психолог«Він у 18 років з Майдану поїхав у батальйон «Азов». Він у 18 років, колі інші хлопці тільки пробують себе в статево-рольових відносинах, став воїном», - розповіла жінка.На фронті хлопець отримав психологічні травми та контузії. Окрім того, там він втратив близьких друзів. Звєрєва розповіла, що у себе на фейбсуці опублікувала світлину із «Гансом» та «Сократом», які сидять на могилі свого побратима Андрія «Хоми» Снітка. Тоді Снітко накрив собою гранату та врятував побратимів.«Було 2 друга, які сидять на могилі у третього.. Назад вони повернулися вантажівкою, тримаючи його після розриву гранати», - сказала психолог.За її словами, вночі вона найбільше боялася не встигнути до «Ганса».«Я чула, як кричать матері, які втрачають своїх дітей. В житті нічого страшнішого не існує», додала вона. Тому і психолог, і побратими, закликають хлопців не закриватися, шукати хобі та звертатися за допомогою, адже наші захисники мають жити та бути здоровими.