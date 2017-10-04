У Луцьку обрали нову громадську раду при міському голові

У Луцьку сформували новий склад громадської ради при Луцькому міському голові – до її складу увійшло 13 осіб, а очолив дорадчий орган журналістЦе трапилося 16 серпня під час установчих зборів із формування нового складу.Пропозиції стосовно участі в зборах від представників громадських інститутів приймали до 16 липня, надійшло 23 заявки. Виконувач обов’язків міського головиподякував тим, хто був активним.Водночас він зауважив, що стояло питання, чи обирати громадську раду взагалі, адже виборів мера не було.Тому раду фактично створюють при вакантній посаді. Однак, зрештою, у мерії дійшли думки, що треба створювати нову раду, бо є в.о, є міська рада, тому треба вести робочий діалог.Зрештою, перейшли до процедури. Обрали секретаря та головуючого зборів, затвердили, що до складу зможуть увійти 13 осіб із запропонованого списку.Опісля учасникам зборів видали бюлетені, тож з допомогою рейтингового голосування обрали новий склад:(ГС «Спілка воїнів АТО Волині»)(ГО «Форум українських журналістів»)(ГО батьків з синдромом Дауна та іншими порушеннями розвитку)(ГО «Спілка батьків інвалідів з розладами аутичного спектру «Янголята»)(ГО батьків дітей з психофізичними вадами розвитку «Повір у себе»)(ГО «Волинський актив молоді»)(БО «Творчість заради життя»)(ГО «Молодіжна платформа»)(Спортивний клуб Козацьких бойових мистецтв «Герць» м. Луцьк)(ГО «Волонтерський центр «СЕРЦЕ ПАТРІОТА»)(ГО «Волинський центр здоров’я»)(ГО «Цент освіти Університет третього віку»)(ВОБФ «Переображення»)Очолив нову громадську раду Володимир Данилюк, кандидатура якого була єдиною запропонованою. За нього проголосували 12 осіб. Заступником голови обралиПерші збори нової громадської ради відбудуться 18 вересня о 16:00.