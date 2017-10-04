У Луцьку обрали нову громадську раду при міському голові
Сьогодні, 17:06
У Луцьку сформували новий склад громадської ради при Луцькому міському голові – до її складу увійшло 13 осіб, а очолив дорадчий орган журналіст Володимир Данилюк.
Це трапилося 16 серпня під час установчих зборів із формування нового складу.
Пропозиції стосовно участі в зборах від представників громадських інститутів приймали до 16 липня, надійшло 23 заявки. Виконувач обов’язків міського голови Григорій Пустовіт подякував тим, хто був активним.
Водночас він зауважив, що стояло питання, чи обирати громадську раду взагалі, адже виборів мера не було.
Тому раду фактично створюють при вакантній посаді. Однак, зрештою, у мерії дійшли думки, що треба створювати нову раду, бо є в.о, є міська рада, тому треба вести робочий діалог.
Зрештою, перейшли до процедури. Обрали секретаря та головуючого зборів, затвердили, що до складу зможуть увійти 13 осіб із запропонованого списку.
Опісля учасникам зборів видали бюлетені, тож з допомогою рейтингового голосування обрали новий склад:
1.Павло Ковальський (ГС «Спілка воїнів АТО Волині»)
2.Володимр Данилюк (ГО «Форум українських журналістів»)
3.Олена Мельник (ГО батьків з синдромом Дауна та іншими порушеннями розвитку)
4.Юлія Поліщук (ГО «Спілка батьків інвалідів з розладами аутичного спектру «Янголята»)
5.Інна Гачукова (ГО батьків дітей з психофізичними вадами розвитку «Повір у себе»)
6.Валерій Стернійчук (ГО «Волинський актив молоді»)
7.Наталія Журавльова (БО «Творчість заради життя»)
8.Юлія Ткачук (ГО «Молодіжна платформа»)
9.Роман Ковальчук (Спортивний клуб Козацьких бойових мистецтв «Герць» м. Луцьк)
10.Ольга Баліцька (ГО «Волонтерський центр «СЕРЦЕ ПАТРІОТА»)
11.Сергій Новосад (ГО «Волинський центр здоров’я»)
12.Оксана Степанюк (ГО «Цент освіти Університет третього віку»)
13.Андрій Стицун (ВОБФ «Переображення»)
Очолив нову громадську раду Володимир Данилюк, кандидатура якого була єдиною запропонованою. За нього проголосували 12 осіб. Заступником голови обрали Наталію Журавльову.
Перші збори нової громадської ради відбудуться 18 вересня о 16:00.
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Це трапилося 16 серпня під час установчих зборів із формування нового складу.
Пропозиції стосовно участі в зборах від представників громадських інститутів приймали до 16 липня, надійшло 23 заявки. Виконувач обов’язків міського голови Григорій Пустовіт подякував тим, хто був активним.
Водночас він зауважив, що стояло питання, чи обирати громадську раду взагалі, адже виборів мера не було.
Тому раду фактично створюють при вакантній посаді. Однак, зрештою, у мерії дійшли думки, що треба створювати нову раду, бо є в.о, є міська рада, тому треба вести робочий діалог.
Зрештою, перейшли до процедури. Обрали секретаря та головуючого зборів, затвердили, що до складу зможуть увійти 13 осіб із запропонованого списку.
Опісля учасникам зборів видали бюлетені, тож з допомогою рейтингового голосування обрали новий склад:
1.Павло Ковальський (ГС «Спілка воїнів АТО Волині»)
2.Володимр Данилюк (ГО «Форум українських журналістів»)
3.Олена Мельник (ГО батьків з синдромом Дауна та іншими порушеннями розвитку)
4.Юлія Поліщук (ГО «Спілка батьків інвалідів з розладами аутичного спектру «Янголята»)
5.Інна Гачукова (ГО батьків дітей з психофізичними вадами розвитку «Повір у себе»)
6.Валерій Стернійчук (ГО «Волинський актив молоді»)
7.Наталія Журавльова (БО «Творчість заради життя»)
8.Юлія Ткачук (ГО «Молодіжна платформа»)
9.Роман Ковальчук (Спортивний клуб Козацьких бойових мистецтв «Герць» м. Луцьк)
10.Ольга Баліцька (ГО «Волонтерський центр «СЕРЦЕ ПАТРІОТА»)
11.Сергій Новосад (ГО «Волинський центр здоров’я»)
12.Оксана Степанюк (ГО «Цент освіти Університет третього віку»)
13.Андрій Стицун (ВОБФ «Переображення»)
Очолив нову громадську раду Володимир Данилюк, кандидатура якого була єдиною запропонованою. За нього проголосували 12 осіб. Заступником голови обрали Наталію Журавльову.
Перші збори нової громадської ради відбудуться 18 вересня о 16:00.
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Коментарі 1
Обрали?І що далі?Для чого це окозамилювання?Що далі?
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