У Луцьку на День Незалежності виступлять «Шпилясті кобзарі»

У Луцьку в рамках мистецької акції виступлять «Шпилясті кобзарі».24 серпня 2018 року о 16.00. у рамках заходів з відзначення Дня Незалежності України на Театральному майдані Луцька відбудеться традиційна мистецька акція «Кобзарське віче», - повідомили у луцькій мерії.Цьогоріч у заході візьме участь колектив «Шпилясті кобзарі». Молоді колоритні та завзяті бандуристи у стилі «музичний шарж» виконують авторські пісні, інструментальні твори, cover-версії світових хітів та українських народних пісень у сучасному форматі. Ініціатором створення гурту є відомий бандурист, володар призу глядацьких симпатій шоу «Україна має талант»Основною метою Ярослава було продемонструвати всій країні можливість унікального, саме українського народного інструменту – бандури, а отже, було остаточно вирішено здивувати країну новими обличчями, новим поглядом на цей інструмент, спробувати зробити справжнє бандурне шоу!У 2011 році колектив потрапив до 50-ти найталановитіших за версією шоу «Україна має талант-3». Історія гурту налічує кілька сотень виступів, десятки країн та міст, безліч концертних залів та фестивальних майданчиків. За сім років своєї діяльності бандуристи відвідали з виступами Бельгію, Францію, Англію, Німеччину, Польщу, Канаду, Іспанію, Італію, Швейцарію, Саудівську Аравію та навіть Китай.Драйові та запальні бануристи демонструють всьому світу можливості унікального, саме українського народного інструменту – бандури.Активні учасники проектів Мистецького Арсеналу, етнофестивалів "Країна мрій", "Трипільське коло", Мегамаршу вишиванок, фестивалів «Кобзарт», Шефест та чисельних мистецьких заходів.