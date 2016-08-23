У Луцьку на День Незалежності виступлять «Шпилясті кобзарі»
Сьогодні, 08:36
У Луцьку в рамках мистецької акції виступлять «Шпилясті кобзарі».
24 серпня 2018 року о 16.00. у рамках заходів з відзначення Дня Незалежності України на Театральному майдані Луцька відбудеться традиційна мистецька акція «Кобзарське віче», - повідомили у луцькій мерії.
Цьогоріч у заході візьме участь колектив «Шпилясті кобзарі». Молоді колоритні та завзяті бандуристи у стилі «музичний шарж» виконують авторські пісні, інструментальні твори, cover-версії світових хітів та українських народних пісень у сучасному форматі. Ініціатором створення гурту є відомий бандурист, володар призу глядацьких симпатій шоу «Україна має талант» Ярослав Джусь.
Основною метою Ярослава було продемонструвати всій країні можливість унікального, саме українського народного інструменту – бандури, а отже, було остаточно вирішено здивувати країну новими обличчями, новим поглядом на цей інструмент, спробувати зробити справжнє бандурне шоу!
У 2011 році колектив потрапив до 50-ти найталановитіших за версією шоу «Україна має талант-3». Історія гурту налічує кілька сотень виступів, десятки країн та міст, безліч концертних залів та фестивальних майданчиків. За сім років своєї діяльності бандуристи відвідали з виступами Бельгію, Францію, Англію, Німеччину, Польщу, Канаду, Іспанію, Італію, Швейцарію, Саудівську Аравію та навіть Китай.
Драйові та запальні бануристи демонструють всьому світу можливості унікального, саме українського народного інструменту – бандури.
Активні учасники проектів Мистецького Арсеналу, етнофестивалів "Країна мрій", "Трипільське коло", Мегамаршу вишиванок, фестивалів «Кобзарт», Шефест та чисельних мистецьких заходів.
Довідково:
«Шпилясті кобзарі» – це ексклюзивний проект, де гармонійно поєднується колорит народної традиційної музики з мотивами пісень Джо Дассена, Бітлс чи Нірвани, рідні нам звуки народного інструменту з шаленим присмаком сучасних танцювальних композицій. Їхні виступи завжди дивують публіку та піднімають настрій, вони неочікувані, життєрадісні, та позитивні.
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24 серпня 2018 року о 16.00. у рамках заходів з відзначення Дня Незалежності України на Театральному майдані Луцька відбудеться традиційна мистецька акція «Кобзарське віче», - повідомили у луцькій мерії.
Цьогоріч у заході візьме участь колектив «Шпилясті кобзарі». Молоді колоритні та завзяті бандуристи у стилі «музичний шарж» виконують авторські пісні, інструментальні твори, cover-версії світових хітів та українських народних пісень у сучасному форматі. Ініціатором створення гурту є відомий бандурист, володар призу глядацьких симпатій шоу «Україна має талант» Ярослав Джусь.
Основною метою Ярослава було продемонструвати всій країні можливість унікального, саме українського народного інструменту – бандури, а отже, було остаточно вирішено здивувати країну новими обличчями, новим поглядом на цей інструмент, спробувати зробити справжнє бандурне шоу!
У 2011 році колектив потрапив до 50-ти найталановитіших за версією шоу «Україна має талант-3». Історія гурту налічує кілька сотень виступів, десятки країн та міст, безліч концертних залів та фестивальних майданчиків. За сім років своєї діяльності бандуристи відвідали з виступами Бельгію, Францію, Англію, Німеччину, Польщу, Канаду, Іспанію, Італію, Швейцарію, Саудівську Аравію та навіть Китай.
Драйові та запальні бануристи демонструють всьому світу можливості унікального, саме українського народного інструменту – бандури.
Активні учасники проектів Мистецького Арсеналу, етнофестивалів "Країна мрій", "Трипільське коло", Мегамаршу вишиванок, фестивалів «Кобзарт», Шефест та чисельних мистецьких заходів.
Довідково:
«Шпилясті кобзарі» – це ексклюзивний проект, де гармонійно поєднується колорит народної традиційної музики з мотивами пісень Джо Дассена, Бітлс чи Нірвани, рідні нам звуки народного інструменту з шаленим присмаком сучасних танцювальних композицій. Їхні виступи завжди дивують публіку та піднімають настрій, вони неочікувані, життєрадісні, та позитивні.
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