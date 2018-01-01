Вперше «карткою лучанина» можна буде скористатися у тролейбусах
Сьогодні, 10:18
«Карткою лучанина» невдовзі можна буде скористатися у тролейбусах міста.
Про це йшлося у п’ятницю, 17 серпня, під час засідання комісії міськради з питань соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства.
Директор департаменту економічної політики Олександр Озінович розповів, що продовжується робота щодо впровадження картки лучанина. Невдовзі оголосять тендер на закупівлю необхідного обладнання.
«Планується забезпечити електронним обліком Луцьке підприємство електротранспорту і паралельно розповсюдити на всіх приватних перевізників», - зауважив посадовець.
Олександр Озінович додав, що у першу чергу картку лучанина отримають пільговики, аби порахувати їх кількість, однак нововведенням зможуть користуватися усі жителі Луцька.
Картку лучанина планують впровадити до кінця року.
Нагадаємо, картка має допомогти міській раді облікувати точну кількість «пільговиків», яких перевозить громадський транспорт міста, а також позбавити працівників транспортної мережі доступу до готівки, що зменшить кількість зловживань на комунальних підприємствах-перевізниках.
Ще раніше можновладці повідомляли, що картка може бути застосована і у інших сферах, як от під час індивідуального обрахунку тарифів на постачання комунальних послуг.
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Про це йшлося у п’ятницю, 17 серпня, під час засідання комісії міськради з питань соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства.
Директор департаменту економічної політики Олександр Озінович розповів, що продовжується робота щодо впровадження картки лучанина. Невдовзі оголосять тендер на закупівлю необхідного обладнання.
«Планується забезпечити електронним обліком Луцьке підприємство електротранспорту і паралельно розповсюдити на всіх приватних перевізників», - зауважив посадовець.
Олександр Озінович додав, що у першу чергу картку лучанина отримають пільговики, аби порахувати їх кількість, однак нововведенням зможуть користуватися усі жителі Луцька.
Картку лучанина планують впровадити до кінця року.
Нагадаємо, картка має допомогти міській раді облікувати точну кількість «пільговиків», яких перевозить громадський транспорт міста, а також позбавити працівників транспортної мережі доступу до готівки, що зменшить кількість зловживань на комунальних підприємствах-перевізниках.
Ще раніше можновладці повідомляли, що картка може бути застосована і у інших сферах, як от під час індивідуального обрахунку тарифів на постачання комунальних послуг.
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Коментарі 1
Картка лучанина...це що за юридичний факт?
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