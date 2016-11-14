У Луцьку не відбувся тендер на закупівлю швейцарських тролейбусів





Про це йшлося у п’ятницю, 17 серпня, під час засідання комісії міськради з питань соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства.



Депутат Алла Надточій поцікавилася ситуацією із купівлею тролейбусів для міста.



Директор департаменту економічної політики Олександр Озінович повідомив, що місто оголосило тендер на придбання тролейбусів зі Швейцарії на 9 мільйонів гривень. Тендер не відбувся, однак Озінович причин не пояснив.



«Його оголосять повторно з більш детальними умовами», - зауважив посадовець.



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