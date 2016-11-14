вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку не відбувся тендер на закупівлю швейцарських тролейбусів

У Луцьку не відбувся тендер на закупівлю швейцарських тролейбусів
У Луцьку не провели тендер на придбання тролейбусів зі Швейцарії на 9 мільйонів гривень.

Про це йшлося у п’ятницю, 17 серпня, під час засідання комісії міськради з питань соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства.

Депутат Алла Надточій поцікавилася ситуацією із купівлею тролейбусів для міста.

Директор департаменту економічної політики Олександр Озінович повідомив, що місто оголосило тендер на придбання тролейбусів зі Швейцарії на 9 мільйонів гривень. Тендер не відбувся, однак Озінович причин не пояснив.

«Його оголосять повторно з більш детальними умовами», - зауважив посадовець.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: тролейбуси, Луцьк, тендер
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Бордель у центрі Луцька: хто надавав інтимні послуги і за скільки
Різнобарв’я квітів та запашний мед: як у Луцьку святять «маковійчики». ФОТО
«Атовців і лучан хочуть зіткнути лобами»: у Луцьку обурені «перекиданням» бюджетних грошей. ФОТО. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку хочуть перейменувати школу
Сьогодні, 10:52
На Волині маленька дитина отруїлась неїстівними ягодами
Сьогодні, 10:43
У Луцьку не відбувся тендер на закупівлю швейцарських тролейбусів
Сьогодні, 10:29
Вперше «карткою лучанина» можна буде скористатися у тролейбусах
Сьогодні, 10:18
Люди не зверталися до ветеринарів, - фахівці про ситуацію з африканською чумою на Волині
Сьогодні, 10:01
Схожі новини
У Луцьку робитимуть сучасні тролейбуси для Одеси У Луцьку робитимуть сучасні тролейбуси для Одеси
14 листопад, 2016, 13:44
Луцьк планує придбати нові тролейбуси за кредитні гроші Луцьк планує придбати нові тролейбуси за кредитні гроші
15 серпень, 09:36
У луцький аеродром вкладуть майже 14 мільйонів У луцький аеродром вкладуть майже 14 мільйонів
12 серпень, 05:41
Луцька лікарня витратить 5 мільйонів на рентген Луцька лікарня витратить 5 мільйонів на рентген
11 серпень, 18:09
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку буде 105 класів Нової української школи
Сьогодні, 11:01
 0
Куди піти на вихідні у Луцьку: 17-19 серпня
Сьогодні, 11:00
 0
У Луцьку хочуть перейменувати школу
Сьогодні, 10:52
 0
Аварія на Волині: постраждав скутерист, який з'їхав в кювет
Сьогодні, 10:52
 0
На Волині маленька дитина отруїлась неїстівними ягодами
Сьогодні, 10:43
 0
Медіа
відео
1/8