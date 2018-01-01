У Луцьку буде 105 класів Нової української школи
Сьогодні, 11:01
У Луцьку цьогоріч планують відкрити 105 класів, які функціонуватимуть у режимі Нової української школи.
Про це йшлося у п’ятницю, 17 серпня, під час засідання комісії міськради з питань соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства.
Начальник управління освіти Зіновія Лещенко розповіла, що найважливішим питанням у руслі реформ освіти є впровадження Нової української школи, яка стартує з 1 вересня.
Майже 3000 дітей підуть у перший клас цьогоріч.
«Чому майже? Бо батьки подавали свої заяви у різні заклади, аби себе застрахувати. Ми плануємо відкрити 105 класів у режимі Нової української школи. 103 вчителя пройшли спеціальні навчання», - зауважила Лещенко.
Однак у луцькі школи не встигнуть закупити всі необхідні меблі до 1 вересня. Їх обіцяють довезти до кінця вересня.
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Про це йшлося у п’ятницю, 17 серпня, під час засідання комісії міськради з питань соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства.
Начальник управління освіти Зіновія Лещенко розповіла, що найважливішим питанням у руслі реформ освіти є впровадження Нової української школи, яка стартує з 1 вересня.
Майже 3000 дітей підуть у перший клас цьогоріч.
«Чому майже? Бо батьки подавали свої заяви у різні заклади, аби себе застрахувати. Ми плануємо відкрити 105 класів у режимі Нової української школи. 103 вчителя пройшли спеціальні навчання», - зауважила Лещенко.
Однак у луцькі школи не встигнуть закупити всі необхідні меблі до 1 вересня. Їх обіцяють довезти до кінця вересня.
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