Учні 27-ї школи будуть займатися фізкультурою в інших навчальних закладах

Через відсутність спортзалу у школі №27 учні змушені будуть займатися спортом в інших навчальних закладах.Про це йшлося у п’ятницю, 17 серпня, під час засідання комісії міськради з питань соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства.Начальник управління освітизауважила, що допоки дозволятимуть погодні умови, заняття фізкультурою замінять іншими видами спорту.«Там є масштабні ігрові кімнати для занять тенісом, спортивною гімнастикою, також будуть заняття плавання у басейні», - розповіла освітянка.Вона додала, що школи №10 і №15 готові йти на зустріч і заняття спортом для учнів школи №27 будуть проводити в останні уроки у цих навчальних закладах.«Кошти на спортивну залу у школі №27 проситимуть у ДФРР», - сказала Лещенко.