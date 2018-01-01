Учні 27-ї школи будуть займатися фізкультурою в інших навчальних закладах
Сьогодні, 11:25
Через відсутність спортзалу у школі №27 учні змушені будуть займатися спортом в інших навчальних закладах.
Про це йшлося у п’ятницю, 17 серпня, під час засідання комісії міськради з питань соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства.
Начальник управління освіти Зіновія Лещенко зауважила, що допоки дозволятимуть погодні умови, заняття фізкультурою замінять іншими видами спорту.
«Там є масштабні ігрові кімнати для занять тенісом, спортивною гімнастикою, також будуть заняття плавання у басейні», - розповіла освітянка.
Вона додала, що школи №10 і №15 готові йти на зустріч і заняття спортом для учнів школи №27 будуть проводити в останні уроки у цих навчальних закладах.
«Кошти на спортивну залу у школі №27 проситимуть у ДФРР», - сказала Лещенко.
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Про це йшлося у п’ятницю, 17 серпня, під час засідання комісії міськради з питань соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства.
Начальник управління освіти Зіновія Лещенко зауважила, що допоки дозволятимуть погодні умови, заняття фізкультурою замінять іншими видами спорту.
«Там є масштабні ігрові кімнати для занять тенісом, спортивною гімнастикою, також будуть заняття плавання у басейні», - розповіла освітянка.
Вона додала, що школи №10 і №15 готові йти на зустріч і заняття спортом для учнів школи №27 будуть проводити в останні уроки у цих навчальних закладах.
«Кошти на спортивну залу у школі №27 проситимуть у ДФРР», - сказала Лещенко.
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