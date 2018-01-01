Як на Волині успішно займаються виноградарством. ВІДЕО

Михайло Оконський на дачній ділянці у селі Сьомаки, що за 20 кілометрів від обласного центру.



Саджанці збирає 5 років, виписує їх у колекціонерів України. У його колекції ростуть сорти французької і американської селекції, - йдеться у сюжеті



Дружина виноградаря Алла Оконська розповіла, що ділянку під сад придбали 5 років тому і називає її "українською Швейцарією".



"Найбільш дорогий сорт - "Конвалія", коли його спробувати, то й справді він пахне конвалією", - розповідає жінка.



ЇЇ чоловік Михайло Оконський народився та тривалий час жив у Казахстані. Розповідає, що виноградарство – це хобі, яке перейняв від діда. Коли приїхав на Волинь, вирішив спробувати вирощувати цю культуру.



"Що виноград добре ріс, треба підготувати спеціальний ґрунт: одна частина піску, одна частина чорнозему і частина глини. І тоді буде шикарний результат», – ділиться успіхом чоловік.



Цього року, кажуть господарі, урожай винограду найкращий.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Понад 40 сортів винограду вирощує лучанинна дачній ділянці у селі Сьомаки, що за 20 кілометрів від обласного центру.Саджанці збирає 5 років, виписує їх у колекціонерів України. У його колекції ростуть сорти французької і американської селекції, - йдеться у сюжеті Суспільного Волині Дружина виноградарярозповіла, що ділянку під сад придбали 5 років тому і називає її "українською Швейцарією"."Найбільш дорогий сорт - "Конвалія", коли його спробувати, то й справді він пахне конвалією", - розповідає жінка.ЇЇ чоловік Михайло Оконський народився та тривалий час жив у Казахстані. Розповідає, що виноградарство – це хобі, яке перейняв від діда. Коли приїхав на Волинь, вирішив спробувати вирощувати цю культуру."Що виноград добре ріс, треба підготувати спеціальний ґрунт: одна частина піску, одна частина чорнозему і частина глини. І тоді буде шикарний результат», – ділиться успіхом чоловік.Цього року, кажуть господарі, урожай винограду найкращий.

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