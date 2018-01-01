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Антисанітарія та безлад: показали шокуючі фото житла луцької родини

Антисанітарія та безлад: показали шокуючі фото житла луцької родини
Показали, як живе багатодітна сім'я, батькам якої «байдуже до своїх дітей».

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила начальник управління соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Луцькради Ліна Галан.

«Нажаль)))) реалії нашої роботи виглядають так», – пише посадовиця.

Вона зазначила, що є горе-батьки, яким абсолютно байдуже до своїх дітей.

«У їхньому розумінні - це достатні умови для виховання, зростання та розвитку 4 малюків», – написала Ліна Галан.
Антисанітарія та безлад: показали шокуючі фото житла луцької родини
Антисанітарія та безлад: показали шокуючі фото житла луцької родини
Антисанітарія та безлад: показали шокуючі фото житла луцької родини
Антисанітарія та безлад: показали шокуючі фото житла луцької родини
Антисанітарія та безлад: показали шокуючі фото житла луцької родини
Антисанітарія та безлад: показали шокуючі фото житла луцької родини
Антисанітарія та безлад: показали шокуючі фото житла луцької родини
Антисанітарія та безлад: показали шокуючі фото житла луцької родини
Антисанітарія та безлад: показали шокуючі фото житла луцької родини
Антисанітарія та безлад: показали шокуючі фото житла луцької родини

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Теги: дитина, догляд, Луцька
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Коментарі 2
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А звідки ви взяли, що ця історія з Луцька?
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З усією повагою до пані Ліни, але смайли в її коментарі: «Нажаль)))) реалії нашої роботи виглядають так», зовсім не доречні. Смішного у показаних фото і реаліях життя тих 4-х дітей, як на мене, нема.
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