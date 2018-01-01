Антисанітарія та безлад: показали шокуючі фото житла луцької родини





Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила начальник управління соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Луцькради Ліна Галан.



«Нажаль)))) реалії нашої роботи виглядають так», – пише посадовиця.



Вона зазначила, що є горе-батьки, яким абсолютно байдуже до своїх дітей.



«У їхньому розумінні - це достатні умови для виховання, зростання та розвитку 4 малюків», – написала Ліна Галан.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Показали, як живе багатодітна сім'я, батькам якої «байдуже до своїх дітей».Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила начальник управління соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Луцькради«Нажаль)))) реалії нашої роботи виглядають так», – пише посадовиця.Вона зазначила, що є горе-батьки, яким абсолютно байдуже до своїх дітей.«У їхньому розумінні - це достатні умови для виховання, зростання та розвитку 4 малюків», – написала Ліна Галан.

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