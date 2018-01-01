Антисанітарія та безлад: показали шокуючі фото житла луцької родини
Сьогодні, 16:13
Показали, як живе багатодітна сім'я, батькам якої «байдуже до своїх дітей».
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила начальник управління соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Луцькради Ліна Галан.
«Нажаль)))) реалії нашої роботи виглядають так», – пише посадовиця.
Вона зазначила, що є горе-батьки, яким абсолютно байдуже до своїх дітей.
«У їхньому розумінні - це достатні умови для виховання, зростання та розвитку 4 малюків», – написала Ліна Галан.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила начальник управління соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Луцькради Ліна Галан.
«Нажаль)))) реалії нашої роботи виглядають так», – пише посадовиця.
Вона зазначила, що є горе-батьки, яким абсолютно байдуже до своїх дітей.
«У їхньому розумінні - це достатні умови для виховання, зростання та розвитку 4 малюків», – написала Ліна Галан.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 2
А звідки ви взяли, що ця історія з Луцька?
З усією повагою до пані Ліни, але смайли в її коментарі: «Нажаль)))) реалії нашої роботи виглядають так», зовсім не доречні. Смішного у показаних фото і реаліях життя тих 4-х дітей, як на мене, нема.
Останні новини
На Волині невідомі заманюють дітей до себе у машину, - ЗМІ
Сьогодні, 16:59
Антисанітарія та безлад: показали шокуючі фото житла луцької родини
Сьогодні, 16:13
Як на Волині успішно займаються виноградарством. ВІДЕО
Сьогодні, 15:45
Луцькі ринки «відправлять» на вихідні
Сьогодні, 15:36