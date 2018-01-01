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Атмосферно і затишно: у Луцьку співали в пам'ять про Скрябіна. ФОТО

Атмосферно і затишно: у Луцьку співали в пам'ять про Скрябіна. ФОТО
У Луцьку влаштували акустичний вечір у пам’ять про українського співака, лідера гурту «Скрябін» Андрія Кузьменка.

17 серпня він святкував би свій 50-тий день народження. Тож у цей день, незважаючи на, здавалося б, несприятливу погоду, у «Сіті Парку», де встановлений єдиний у світі пам’ятник Скрябіну, зібралося чимало поціновувачів його творчості.

Відома волинська співачка Галина Конах, яка товаришувала з Кузьмою, відкрила акустичний вечір. «Ми тут сьогодні для нього і співаємо не для себе, а для нього», - сказала вона.

Атмосферно і затишно: у Луцьку співали в пам'ять про Скрябіна. ФОТО
Атмосферно і затишно: у Луцьку співали в пам'ять про Скрябіна. ФОТО
Атмосферно і затишно: у Луцьку співали в пам'ять про Скрябіна. ФОТО
Атмосферно і затишно: у Луцьку співали в пам'ять про Скрябіна. ФОТО
Атмосферно і затишно: у Луцьку співали в пам'ять про Скрябіна. ФОТО
Атмосферно і затишно: у Луцьку співали в пам'ять про Скрябіна. ФОТО


Окрім того, у цей вечір усім відомі пісні гурту «Скрябін» виконували Diana Sky, представники луцької рокшколи, студенти СНУ, ЛНТУ та випускники медколеджу. Чудовим супроводом була гра на піаніно від талановитого музиканта Мікаеля Галузяна.

Студент Андрій Деленів, який зворушив всіх неймовірно проникливим виконанням пісні «Мам», розповів, що виріс на піснях Андрія Кузьменка. Тож для нього у цей день було честю співати те, що свого часу написав музикант. «Я навіть не вагався, чи йти сюди. Я точно знав, що маю тут бути з поваги до цієї людини», - поділився юнак.

Атмосферно і затишно: у Луцьку співали в пам'ять про Скрябіна. ФОТО
Атмосферно і затишно: у Луцьку співали в пам'ять про Скрябіна. ФОТО
Атмосферно і затишно: у Луцьку співали в пам'ять про Скрябіна. ФОТО
Атмосферно і затишно: у Луцьку співали в пам'ять про Скрябіна. ФОТО
Атмосферно і затишно: у Луцьку співали в пам'ять про Скрябіна. ФОТО
Атмосферно і затишно: у Луцьку співали в пам'ять про Скрябіна. ФОТО
Атмосферно і затишно: у Луцьку співали в пам'ять про Скрябіна. ФОТО
Атмосферно і затишно: у Луцьку співали в пам'ять про Скрябіна. ФОТО


Модератор та співорганізатор заходу Галина Падалко зауважила, що навіть не сподівалася у такий дощовий вечір побачити тут стільки людей, а тим паче – стільки охочих просто вийти і щиро заспівати пісень Скрябіна. Тож Галина Падалко запитала присутніх, чи до вподоби їм такий формат заходів і, почувши позитивну відповідь, додала, що організатори вже думають про періодичність таких подій.

Атмосферно і затишно: у Луцьку співали в пам'ять про Скрябіна. ФОТО
Атмосферно і затишно: у Луцьку співали в пам'ять про Скрябіна. ФОТО
Атмосферно і затишно: у Луцьку співали в пам'ять про Скрябіна. ФОТО
Атмосферно і затишно: у Луцьку співали в пам'ять про Скрябіна. ФОТО
Атмосферно і затишно: у Луцьку співали в пам'ять про Скрябіна. ФОТО


Координатор проектів Громадянського Руху «СВІДОМІ», за технічної підтримки якого, був організований захід, Христина Назар розповіла, що разом із Галиною Падалко вони вирішили влаштувати акустичний через те, що саме у Луцьку, саме у «Сіті Парку» встановлений єдиний у світі пам’ятник Андрієві Кузьменку, тож не зібрати у день народження Андрія людей, які цінують та люблять його творчість, було просто неможливо.

«Місцем щасливих людей» обрали майданчик поблизу пам’ятника. Він, до слова, був встановлений у серпні 2016 за сприяння його друга, засновника Громадянського Руху «СВІДОМІ» Андрія Покровського.

Атмосферно і затишно: у Луцьку співали в пам'ять про Скрябіна. ФОТО
Атмосферно і затишно: у Луцьку співали в пам'ять про Скрябіна. ФОТО
Атмосферно і затишно: у Луцьку співали в пам'ять про Скрябіна. ФОТО
Атмосферно і затишно: у Луцьку співали в пам'ять про Скрябіна. ФОТО




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Теги: Кузьма Скрябін, акустичний вечір, Свідомі, Луцьк, вибір редактора
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