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Лучанин скаржиться на величезну яму. ФОТО

Лучанин скаржиться на величезну яму. ФОТО
У Луцьку, на вулиці Львівській – яма навколо каналізаційного люка.

Про це Василь Ващенко написав на порталі Відкрите місто.

«Яма на вулиці Львівській», - лаконічно підписав пост автор.

Зазначимо, що станом на 19 серпня звернення залишається відкритим.
Лучанин скаржиться на величезну яму. ФОТО

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Теги: яма, проблема, дорога, Луьцк, Львівська
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