Лучанин скаржиться на величезну яму. ФОТО
Сьогодні, 20:15
У Луцьку, на вулиці Львівській – яма навколо каналізаційного люка.
Про це Василь Ващенко написав на порталі Відкрите місто.
«Яма на вулиці Львівській», - лаконічно підписав пост автор.
Зазначимо, що станом на 19 серпня звернення залишається відкритим.
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Про це Василь Ващенко написав на порталі Відкрите місто.
«Яма на вулиці Львівській», - лаконічно підписав пост автор.
Зазначимо, що станом на 19 серпня звернення залишається відкритим.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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