Лучанин скаржиться на величезну яму. ФОТО





Про це Василь Ващенко



«Яма на вулиці Львівській», - лаконічно підписав пост автор.



Зазначимо, що станом на 19 серпня звернення залишається відкритим.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку, на вулиці Львівській – яма навколо каналізаційного люка.Про це написав на порталі Відкрите місто.«Яма на вулиці Львівській», - лаконічно підписав пост автор.Зазначимо, що станом на 19 серпня звернення залишається відкритим.

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