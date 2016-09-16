У волинському селі «розширюють» школу. ФОТО

У селі Вербка, яке належить до Дубівської громади Ковельського району, взялися за будівництво нового корпусу школи та котельні.Про це очільник Дубівської громадинаписав на своїй сторінці у мережі Facebook.Посадовець нагадує, що наприкінці 2017 року відкрили новий навчальний корпус у селі Вербка. Туди минулоріч ходило 400 учнів та 87 дошкільнят. Однак кількість учнів у навчальному закладі стрімко зростає і на початок нового навчального року кількість вихованців налічуватиме 540 дітей."В Вербській школі немає спортивного та актового залів, їдальня та кухня замала для такої кількості дітей. Школа опалюється газовою котельнею, що несе велике навантаження на бюджет Дубівської ОТГ. В приміщенні колишнього дитячого садка, де лишилась навчатись частина дітей молодшої школи прохідні класи, приміщення повністю не термомодернізоване", - зауважує посадовець.Тож ще минулоріч замовили проект на реконструкцію колишнього пиміщення дитсадка з добудовою нового корпусу, котельні та благоустроєм території. У новому корпусі також запланували спортивний зал, їдальню, та актовий зал. Відтак, громада отримала проект, який, сподіваються тут, дозволить збудувати одну із кращих у регіоні шкіл. Проект отримає підтримку з ДФРР, а громада співфінансуватимуе роботи - "доплатить" 9 млн грн."Реалізація даного проекту розпочалася. Швидкими темпами проводить роботи будівельна компанія «Житлобуд-2», яка виграла тендер. Дана будівельна компанія зарекомендувала себе з найкращої сторони. Саме ця компанія виконувала роботи з будівництва корпусу, про який я згадував на початку статті. Роботи виконані швидко, якісно", - пише Троцюк. Також він розмістив світлини із будівництва цокольного рівня котельні та нового корпусу.