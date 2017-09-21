вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Луцький альпініст підкорив семитисячники Паміру. ФОТО

Луцький альпініст підкорив семитисячники Паміру. ФОТО
Альпініст із Луцька Денис Пєсков майже місяць подорожував горами Таджикистану і піднявся на два семитисячники Паміру - Пік Корженевської (7105м) та Пік Ісмоіла Сомоні (7495м).

Про це чоловік написав на своїй сторінці у мережі Facebook.
Після зустрічі із друзями із Таджикістану та вирішення організаційних питань, мандрівники дісталися базового табору на поляні Москвіна, що знаходиться на висоті 4300 метрів. З цього часу, майже місяць, нижче не спускались. Альпіністи регулярно здійснювали акліматизаційні виходи вище в гори, аби пристосувати організм.

"І ось, як результат успішної акліматизації, перше вдале сходження на Пік Корженевської (7105м) відбулося 27.07.2018.
Було важко! Сам штурм відбувався з висоти 6300м, де ми мали ночувати, але у зв'язку з погодніми умовами мусили виходити ще опівночі і вже о 8.35 ранку ми були на вершині. Відразу хочу сказати, що маршрут вийшов стрьомненький та важкий. Пройшли його вночі, тому лякатись не було часу і далеко видно не було... Замерзлі, втомлені, але щасливі, ми насолоджувались краєвидом на Памір та виглядом на наступну нашу ціль - Пік Ісмаіла Сомоні", - розповідає відчайдух.

Далі чекав небезпечний спуск, ночівка на 6300м та подальший спуск зі всіма речима. 5 днів альпіністи відпочивали в базовому таборі і знову вирушили в гори.

"Цього разу постійний набір висоти і за декілька днів ми опиняємось на висоті 6900м. З цього місця маємо вирушати на вершину. О 7 годині ранку 7 серпня група вирушає і після нелегкого і небезпечного підйому опиняємось на вершині. Класна сонячна погода дає нам змогу провести необхідну кількість часу і зробити гарненькі фотографії. Знаходячись на такій висоті, ми ніби і не відчуваємо цього. Далі спуск на 6900, ночівка і цілий день постійного спуску в базовий табір. Добрались ми вже о 2 ночі. Фактично вийшло 15 годин топання вниз, спуск в темноті по скалам і перехід льодовика з ліхтариками по малопомітним слідам і записанному треку в навігаторі.
Знесилені, але з відчуттям успішно виконаної цілі і задоволені відпочивали в таборі", - пише Пєсков.

Далі альпіністи відновювали сили та чекали на гелікоптер. за словами чоловіка, погода сприяла сходженню.

Тож альпініст вдячний долі за успішне сходження та вже готується до нових пригод у наступному році.
Луцький альпініст підкорив семитисячники Паміру. ФОТО
Луцький альпініст підкорив семитисячники Паміру. ФОТО
Луцький альпініст підкорив семитисячники Паміру. ФОТО
Луцький альпініст підкорив семитисячники Паміру. ФОТО
Луцький альпініст підкорив семитисячники Паміру. ФОТО
Луцький альпініст підкорив семитисячники Паміру. ФОТО
Луцький альпініст підкорив семитисячники Паміру. ФОТО
Луцький альпініст підкорив семитисячники Паміру. ФОТО
Луцький альпініст підкорив семитисячники Паміру. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Денис Пєсков, альпінізм, гори, Памір
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Атмосферно і затишно: у Луцьку співали в пам'ять про Скрябіна. ФОТО
Оголосили підозру жінці, яка утримувала дім розпусти у Луцьку
Бордель у центрі Луцька: хто надавав інтимні послуги і за скільки
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
20 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Луцький альпініст підкорив семитисячники Паміру. ФОТО
19 серпень, 23:19
У Ковелі чоловіка вбили поліном
19 серпень, 22:56
У Луцьку затримали чоловіка з наркотиками
19 серпень, 22:15
Кривава бійка: у Луцьку чоловіка побили до втрати свідомості
19 серпень, 22:07
Схожі новини
У горах Грузії загинув український турист У горах Грузії загинув український турист
24 липень, 14:25
В Альпах загинули два лижники В Альпах загинули два лижники
29 січень, 15:17
Луцький фотограф поділився світлинами засніжених Карпат Луцький фотограф поділився світлинами засніжених Карпат
01 січень, 00:44
У Луцьку відбудеться турфест «Вітрила пригод» У Луцьку відбудеться турфест «Вітрила пригод»
21 вересень, 2017, 18:42
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
20 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Луцький альпініст підкорив семитисячники Паміру. ФОТО
19 серпень, 23:19
 0
У Ковелі чоловіка вбили поліном
19 серпень, 22:56
 0
У Луцьку затримали чоловіка з наркотиками
19 серпень, 22:15
 0
Кривава бійка: у Луцьку чоловіка побили до втрати свідомості
19 серпень, 22:07
 0
Медіа
відео
1/8