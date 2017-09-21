Луцький альпініст підкорив семитисячники Паміру. ФОТО
19 серпень, 23:19
Альпініст із Луцька Денис Пєсков майже місяць подорожував горами Таджикистану і піднявся на два семитисячники Паміру - Пік Корженевської (7105м) та Пік Ісмоіла Сомоні (7495м).
Про це чоловік написав на своїй сторінці у мережі Facebook.
Після зустрічі із друзями із Таджикістану та вирішення організаційних питань, мандрівники дісталися базового табору на поляні Москвіна, що знаходиться на висоті 4300 метрів. З цього часу, майже місяць, нижче не спускались. Альпіністи регулярно здійснювали акліматизаційні виходи вище в гори, аби пристосувати організм.
"І ось, як результат успішної акліматизації, перше вдале сходження на Пік Корженевської (7105м) відбулося 27.07.2018.
Було важко! Сам штурм відбувався з висоти 6300м, де ми мали ночувати, але у зв'язку з погодніми умовами мусили виходити ще опівночі і вже о 8.35 ранку ми були на вершині. Відразу хочу сказати, що маршрут вийшов стрьомненький та важкий. Пройшли його вночі, тому лякатись не було часу і далеко видно не було... Замерзлі, втомлені, але щасливі, ми насолоджувались краєвидом на Памір та виглядом на наступну нашу ціль - Пік Ісмаіла Сомоні", - розповідає відчайдух.
Далі чекав небезпечний спуск, ночівка на 6300м та подальший спуск зі всіма речима. 5 днів альпіністи відпочивали в базовому таборі і знову вирушили в гори.
"Цього разу постійний набір висоти і за декілька днів ми опиняємось на висоті 6900м. З цього місця маємо вирушати на вершину. О 7 годині ранку 7 серпня група вирушає і після нелегкого і небезпечного підйому опиняємось на вершині. Класна сонячна погода дає нам змогу провести необхідну кількість часу і зробити гарненькі фотографії. Знаходячись на такій висоті, ми ніби і не відчуваємо цього. Далі спуск на 6900, ночівка і цілий день постійного спуску в базовий табір. Добрались ми вже о 2 ночі. Фактично вийшло 15 годин топання вниз, спуск в темноті по скалам і перехід льодовика з ліхтариками по малопомітним слідам і записанному треку в навігаторі.
Знесилені, але з відчуттям успішно виконаної цілі і задоволені відпочивали в таборі", - пише Пєсков.
Далі альпіністи відновювали сили та чекали на гелікоптер. за словами чоловіка, погода сприяла сходженню.
Тож альпініст вдячний долі за успішне сходження та вже готується до нових пригод у наступному році.
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Про це чоловік написав на своїй сторінці у мережі Facebook.
Після зустрічі із друзями із Таджикістану та вирішення організаційних питань, мандрівники дісталися базового табору на поляні Москвіна, що знаходиться на висоті 4300 метрів. З цього часу, майже місяць, нижче не спускались. Альпіністи регулярно здійснювали акліматизаційні виходи вище в гори, аби пристосувати організм.
"І ось, як результат успішної акліматизації, перше вдале сходження на Пік Корженевської (7105м) відбулося 27.07.2018.
Було важко! Сам штурм відбувався з висоти 6300м, де ми мали ночувати, але у зв'язку з погодніми умовами мусили виходити ще опівночі і вже о 8.35 ранку ми були на вершині. Відразу хочу сказати, що маршрут вийшов стрьомненький та важкий. Пройшли його вночі, тому лякатись не було часу і далеко видно не було... Замерзлі, втомлені, але щасливі, ми насолоджувались краєвидом на Памір та виглядом на наступну нашу ціль - Пік Ісмаіла Сомоні", - розповідає відчайдух.
Далі чекав небезпечний спуск, ночівка на 6300м та подальший спуск зі всіма речима. 5 днів альпіністи відпочивали в базовому таборі і знову вирушили в гори.
"Цього разу постійний набір висоти і за декілька днів ми опиняємось на висоті 6900м. З цього місця маємо вирушати на вершину. О 7 годині ранку 7 серпня група вирушає і після нелегкого і небезпечного підйому опиняємось на вершині. Класна сонячна погода дає нам змогу провести необхідну кількість часу і зробити гарненькі фотографії. Знаходячись на такій висоті, ми ніби і не відчуваємо цього. Далі спуск на 6900, ночівка і цілий день постійного спуску в базовий табір. Добрались ми вже о 2 ночі. Фактично вийшло 15 годин топання вниз, спуск в темноті по скалам і перехід льодовика з ліхтариками по малопомітним слідам і записанному треку в навігаторі.
Знесилені, але з відчуттям успішно виконаної цілі і задоволені відпочивали в таборі", - пише Пєсков.
Далі альпіністи відновювали сили та чекали на гелікоптер. за словами чоловіка, погода сприяла сходженню.
Тож альпініст вдячний долі за успішне сходження та вже готується до нових пригод у наступному році.
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