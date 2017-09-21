Луцький альпініст підкорив семитисячники Паміру. ФОТО

Денис Пєсков майже місяць подорожував горами Таджикистану і піднявся на два семитисячники Паміру - Пік Корженевської (7105м) та Пік Ісмоіла Сомоні (7495м).



Про це чоловік написав на

Після зустрічі із друзями із Таджикістану та вирішення організаційних питань, мандрівники дісталися базового табору на поляні Москвіна, що знаходиться на висоті 4300 метрів. З цього часу, майже місяць, нижче не спускались. Альпіністи регулярно здійснювали акліматизаційні виходи вище в гори, аби пристосувати організм.



"І ось, як результат успішної акліматизації, перше вдале сходження на Пік Корженевської (7105м) відбулося 27.07.2018.

Було важко! Сам штурм відбувався з висоти 6300м, де ми мали ночувати, але у зв'язку з погодніми умовами мусили виходити ще опівночі і вже о 8.35 ранку ми були на вершині. Відразу хочу сказати, що маршрут вийшов стрьомненький та важкий. Пройшли його вночі, тому лякатись не було часу і далеко видно не було... Замерзлі, втомлені, але щасливі, ми насолоджувались краєвидом на Памір та виглядом на наступну нашу ціль - Пік Ісмаіла Сомоні", - розповідає відчайдух.



Далі чекав небезпечний спуск, ночівка на 6300м та подальший спуск зі всіма речима. 5 днів альпіністи відпочивали в базовому таборі і знову вирушили в гори.



"Цього разу постійний набір висоти і за декілька днів ми опиняємось на висоті 6900м. З цього місця маємо вирушати на вершину. О 7 годині ранку 7 серпня група вирушає і після нелегкого і небезпечного підйому опиняємось на вершині. Класна сонячна погода дає нам змогу провести необхідну кількість часу і зробити гарненькі фотографії. Знаходячись на такій висоті, ми ніби і не відчуваємо цього. Далі спуск на 6900, ночівка і цілий день постійного спуску в базовий табір. Добрались ми вже о 2 ночі. Фактично вийшло 15 годин топання вниз, спуск в темноті по скалам і перехід льодовика з ліхтариками по малопомітним слідам і записанному треку в навігаторі.

Знесилені, але з відчуттям успішно виконаної цілі і задоволені відпочивали в таборі", - пише Пєсков.



Далі альпіністи відновювали сили та чекали на гелікоптер. за словами чоловіка, погода сприяла сходженню.



Тож альпініст вдячний долі за успішне сходження та вже готується до нових пригод у наступному році.

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